A poco más de un mes de que se desarrollen las elecciones para definir autoridades en el Sindicato de Empleados de Comercio (SEC), las dos listas que están en competencia tuvieron un nuevo cruce. La Lista Roja, que encabeza Cecilia Ávila, disparó con dureza contra Unidad Mercantil, de Mirna Moral, por "llevar adelante una asamblea en la que se han aprobado cinco balances contables del gremio". Según Ávila, dicha situación refleja "un desorden administrativo" dentro de la institución y que es una "falta de ética muy grande pretender que se voten y aprueben los balances sin conocer a fondo como se han hecho". Moral no respondió los llamados de este medio, pero a través de las redes sociales apuntó que "desde que tomé las riendas del gremio, trabajé incansablemente para sanear las cuentas del sindicato. Tuvimos que pagar muchas deudas y más de 10 juicios y hoy podemos empezar a mirar hacia adelante con muchos proyectos y desafíos por cumplir, con la tranquilidad de tener nuestras cuentas en orden".

La disputa entre ambos sectores tuvo otro contrapunto el viernes por la noche, cuando la Lista Roja marchó por el microcentro y realizó una manifestación en la puerta del sindicato, en el momento que se estaba realizando la asamblea. El espacio de Moral habló de "disturbios", "corte de tránsito" y "caos" en la puerta del SEC. Por su parte, Ávila respondió que se trató de "una marcha pacífica", con el objetivo de manifestarse en contra de la aprobación de los cinco balances.

Ávila y Moral ya habían tenido un cruce inicial para el armado de las listas de candidatos de cara a las elecciones del 22 de diciembre. A principio de mes, la dirigente, hija del histórico secretario del SEC Raúl Ávila, denunció que Moral está "tratando de comprar la voluntad de compañeros para que se bajen y, así, desintegrar nuestra lista". Mientras que la actual secretaria General le contestó que lo que manifestaba "es una falta de respeto", una "artimaña" y que "no he hecho, no hago ni voy a hacer" esa jugada.