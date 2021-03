Luego del paro llevado adelante por el personal de bodegas y viñas para reclamar una recomposición salarial del 100%, desde Foeva (Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines), informaron que la medida de fuerza llegó a su fin luego de una reunión de secretariado.

Con el paro caído a menos de 48 horas de lo previsto, los trabajadores deberán retomar sus funciones en los distintos lugares de trabajo.

En San Juan, la medida de fuerza comenzó ayer cuando aún no salía el Sol y los trabajadores impedían el ingreso de camiones a las bodegas desde ese momento.

La conciliación obligatoria tendrá una vigencia de 15 días y en este período los afiliados a Foeva deberán prestar servicios de manera normal y habitual, en tanto que las empresas tendrán que abstenerse de tomar represalias de cualquier tipo con el personal representado por las organizaciones sindicales, así como también a otorgar tareas en forma normal y habitual a su personal.

En ese marco, por supuesto, las partes deberán sentarse a negociar con el fin de llegar a un acuerdo definitivo en el marco del conflicto salarial. Por ahora, están lejos. Mientras los trabajadores reclaman un aumento del 100% en los salarios, bajo el argumento que la producción aumentó en 2020, el sector patronal había ofrecido un 10% de incremento no remunerativo más un 8% remunerativo para el periodo marzo a junio de 2021; un 5% adicional no remunerativo desde julio a noviembre de 2021, además el 10% no remunerativo anterior se baja a escala, es decir a remunerativo. Un 3,5% adicional no remunerativo en el mes de diciembre de 2021. En el mismo mes el 5% no remunerativo del ciclo anterior pasa a remunerativo. Un 3,5% remunerativo en el mes de febrero del 2022. El 3,5% no remunerativo del ciclo anterior pasa a ser remunerativo. A lo anterior se adiciona $4.000 no remunerativos en concepto de suma fija por única vez a pagar con la mensualidad del mes de noviembre de 2021.

Además, un grupo de entidades vitivinícolas, entre los que se encuentra la Cámara de Bodegueros de San Juan, manifestó a través de u comunicado su “repudio a las acciones irregulares e ilegales en las que el paro de actividades se llevó a cabo” esta mañana.

“Los bloqueos ilegales de las entradas a los establecimientos vitivinícolas que impidieron el ingreso de uva en plena cosecha para la elaboración de los vinos, de proveedores y de trabajadores que querían cumplir con su tareas; las manifestaciones ilegales en las entradas de las bodegas (piquetes) y las amenazas verbales, daños a vehículos, lanzamientos de piedras y botellas contra las instalaciones de bodegas, constituyen una provocación innecesaria hacia sus colegas trabajadores (personal dentro y fuera de convenio) y un perjuicio económico enorme a las empresas que no pueden desarrollar su actividad. Perjuicio también económico para los trabajadores que, a pesar de tener la voluntad de asistir, a los lugares de trabajo han perdido su día y su presentismo”, sostuvieron.