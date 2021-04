En el sector olivícola afirman que los costos de producir y poner un aceite de oliva o un envase de aceitunas en la góndola aumentaron 70% en en el último año y que por estar incluidos entre los productos del programa nacional Precios Máximos sólo les autorizaron retocar un 6% los precios. Por eso no quieren volver a estar dentro del nuevo listado que prepara el Gobierno y los directivos de la Cámara Olivícola local acudieron al gobernador Sergio Uñac para pedirle que interceda para que los dejen fuera de ese sistema. En la Cámara Olivícola dicen que es inviable continuar produciendo para el mercado interno con esa política y que además se frenarán inversiones. El reclamo surge cuando se conoció la decisión del Gobierno nacional de elaborar una canasta de 120 productos alimenticios con precios congelados por 6 meses, lo que ha generado gran preocupación en el sector olivícola local.

Gonzálo Lenzano, presidente de la Cámara explico que los aumentos de costos se dieron no sólo en la materia prima y mano de obra, sino en todos los insumos directos del aceite y de la aceituna, como son vidrio, plásticos, cajas y etiquetas, los cuales han tenido variaciones por encima de la inflación. "Hace rato que el sector olivícola viene planteando el problema y cuando nos reunimos con el gobernador Uñac le transmitimos personalmente la inquietud", dijo el dirigente respecto al encuentro que mantuvo junto a otros integrantes, con el mandatario provincial el jueves 22 de abril. Agregó que en el sector saben que esta situación es resorte nacional, pero que le pidieron colaboración al gobernador -del mismo modo que han hecho otras cámaras en las provincias productoras- para ver si se puede ejercer un poco más de presión a nivel nacional. "El gobernador nos dijo que ya estaba al tanto del tema y nos pidió unos 15 días, nos dijo que iba a hacer lo posible para tratar de que saquen de los precios máximos a los productos", aseguró Lenzano. Agregó que ese es el punto que los tiene más preocupados, porque las empresas que abastecen al mercado interno les ha resultado muy difícil ganar esos espacios en las góndolas y ahora si quedan en este listado donde se le ponen trabas para aumentar los precios se les complica mucho seguir vendiendo en los supermercados. "Estamos en un momento muy crítico y no podemos sostenerlo. Hay variaciones de precios en dólares muy importantes", dijo. Lenzano también advirtió que esta situación desalienta los proyectos de inversiones del sector. La Cámara Olivícola de San Juan cuenta con 28 empresas asociadas entre las cuales hay algunas que son sólo elaboradoras de aceite de oliva, otras que son sólo conserveras, y otras que son duales. Este último año ha sido importante a nivel ventas, ya que han podido vender prácticamente toda la producción de la cosecha 2020, principalmente al exterior, quedando prácticamente sin existencias. Actualmente está en marcha la cosecha, habiendo terminado la recolección de aceitunas conservera y restando un mes y medio para la destinada a la elaboración de aceite. En la cámara estiman que a raíz de algunas tormentas graniceras que se produjeron en febrero y marzo, este año el volumen de aceitunas sanjuanina no crecerá como se había estimado, y se espera que un volumen cercano al del año pasado, que se ubicó en las 90.000 toneladas.



Superficie

En la Argentina existen plantadas 86.000 hectáreas de olivos, el 90% de ellas se encuentran en las provincias de La Rioja, San Juan, Mendoza y Catamarca. San Juan tiene actualmente unas 13.300 hectáreas productivas de olivos, superficie que en los últimos 20 años se ha reducido.

Cómo es el plan para la canasta

El Gobierno nacional quiere poner en funcionamiento una nueva canasta de 120 productos básicos con la que pretende reemplazar a Precios Máximos que estaría disponible en todos los canales de venta y el valor de los artículos no se movería por seis meses, según informaron medios nacionales. La idea es que este en funciones para la segunda quincena de mayo, para lo cual el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, están manteniendo reuniones con diferentes empresas.

Según informó El Cronista, este nuevo programa oficial -que arrancaría en mayo y estaría conformado por entre 100 y 120 productos, que llegarían a todos los canales de ventas, es decir supermercados, mayoristas y comercios de proximidad. La otra particularidad es que estos artículos se venderán al mismo valor en todos esas bocas de expendio, aunque su precio estará congelado por seis meses, es decir hasta cuando está previsto que se realizarán las elecciones.

Ese diario estimó que de esa forma el Gobierno apunta a lograr cierta paz en el terreno inflacionario, con el foco puesto muy especialmente en los alimentos, sin dudas uno de los factores más delicados al analizar el costo de vida. Entre las exigencias, aseguran que la mas cuestionada es la de poner en el frente del packaging el precio al consumidor lo que implicaría un costo extra.