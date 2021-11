El proyecto de ley de envases, que impulsa el Gobierno nacional, y que incluye un nuevo impuesto que pagarán las empresas, recibió un fuerte rechazo del sector empresario en la provincia porque los representantes sostienen que impactará en los precios de los productos. La iniciativa también divide las aguas entre los diputados nacionales por San Juan porque hasta ahora sólo uno, que es José Luis Gioja (FdT), acompaña la propuesta, otros 3 están en contra, Marcelo Orrego (JxC), Eduardo Cáceres (JxC) y Graciela Caselles (FdT), mientras que Walberto Allende (FdT), dijo que no adoptó posición.

La propuesta contempla dos opciones. Y es la primera la que genera mayor controversia. Se trata del pago de una tasa ambiental que va del 0 al 3% del precio mayorista del envase, (no del contenido). Con lo recaudado por el pago de esa tasa se creará un fideicomiso, administrado por la banca pública, que servirá para "fortalecer los sistemas públicos de gestión de envases y promover la inclusión de los recicladores, entre otros objetivos", según las fuentes oficiales.

La segunda opción plantea que cualquier empresa que se comprometa a reciclar sus propios envases no pague ese cargo.

Pero lo que despertó el rechazo de las empresas productoras es la imposición del costo del reciclaje que se sumaría a los altos impuestos que ya pagan los productos en general en la Argentina.

En San Juan, entre otros sectores, se vería afectada toda la agroindustria, bodegas, tomateras y elaboradores de aceite de oliva, por ejemplo.

En el sector bodeguero, Bodegas de Argentina, la cámara del sector del vino a nivel nacional, señalaron que "apoyamos toda iniciativa tendiente al cuidado del medio ambiente, pero no compartimos que la forma de implementarlo consista en la aplicación de un impuesto que se suma a la ya insostenible carga tributaria que tenemos".

Desde la Cámara de Bodegueros de San Juan, Mario Pulenta expresó que "creo que es importante y necesario trabajar en el reciclado de los envases, pero nuestro sector no soporta un impuesto más. No es una propuesta viable".

Ricardo Palacios, presidente de la Unión Industrial, manifestó que "hay que terminar con los impuestos que se van a trasladar a los precios de los productos". En un documento elaborado por la Unión Industrial Argentina hablan de "evitar que la redacción actual del proyecto pueda derivar en ineficiencias productivas, presión inflacionaria, reducción de la producción o exclusión de empresas de la economía productiva".

Dino Minnozzi, desde la Federación Económica, expresó que "ha llegado el momento de reducir la presión tributaria y de trabajar en los gastos superfluos del Estado".

En cuanto a los argumentos de los legisladores, Gioja (FdT), el único que defiende la iniciativa hasta ahora, sostuvo que "se trata de una tasa que tiene que ver con la protección del medio ambiente". Entre los que la rechazan, Orrego (JxC) manifestó que "resulta contradictorio que el Gobierno nacional, por un lado, impulse los precios cuidados y, por otro, meta un nuevo impuestazo". Caselles (FdT) manifestó que "estoy a favor del cuidado del medio ambiente, pero no de la creación de un nuevo impuesto". Cáceres (JxC) dijo que "no está clara la finalidad de la propuesta, pero además un nuevo tributo va a contribuir a hacer subir la inflación". Allende (FdT) explicó que todavía no se había interiorizado en la iniciativa, aunque aclaró que "hay que tener mucho cuidado con un nuevo impuesto".

Francisco Guevara (FdT), el sexto legislador por San Juan, no respondió a las llamadas ni mensajes desde este diario.



BEBIDAS

50 Es el porcentaje de carga tributaria que afecta en la actualidad al sector de las bebidas, según sostienen en ese sector. En ese ámbito están las bodegas, por ejemplo.

LAS CLAVES DE LA INICIATIVA

Objetivo

El proyecto busca reducir el impacto sobre el medio ambiente y también sobre la población que se dedica al reciclado de envases. Plantea la creación de una tasa ambiental que será abonada por los productores responsables de los envases.

Valor

El valor de la Tasa Ambiental de Responsabilidad Extendida del Productor deberá ser expresado en pesos argentinos por kilogramos de materiales en los envases y no podrá ser superior al 3% del precio mayorista de venta del producto envasado.

Exentos

El proyecto también indica que quedarán exentos del pago de la tasa ambiental los productores que implementen un sistema de depósito, devolución, retorno y reutilización debidamente aprobado por la autoridad de aplicación de la norma.