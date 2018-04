El conflicto por deudas salariales y el retorno a la actividad de producción de carburo de los trabajadores de Electrometalúrgica Andina no se resuelve y la audiencia conciliatoria dictada ayer por la Subsecretaría de Trabajo de San Juan no arrojó resultados, a pesar de que las negociaciones se desarrollaron por unas 3 horas. Hoy volverán a reunirse a las 10.30, tras un cuarto intermedio, pero los trabajadores siguen escépticos a hallar una salida porque los representantes de la empresa no ofrecen soluciones. Los delegados gremiales explicaron que hoy se vencen 3 quincenas adeudadas y se dejaron de recibir los medicamentos por convenio. Los empleados mantienen tomada la fábrica y están en asamblea permanente.