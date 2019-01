El 11 de octubre de 2018 en una reunión en la Federación de Viñateros los productores lograron sumar a otras entidades para hacer el reclamo por las tasas. Hoy son 16 en total.

La guerra contra el cobro de tasas y contribuciones municipales en la factura eléctrica que entablaron 16 cámaras empresarias y agroindustriales sanjuaninas contra los intendentes, también llegó al Ente Provincial Regulador de la Electricidad, al cual ya intimaron para que resuelva el pedido. Tal como lo hicieron con los jefes comunales la semana pasada, amagan con judicializar el tema. De forma similar a la que hicieron con cada uno de los 19 municipios, también se le envió una nota al titular del Ente regulador, Jorge Rivera Prudencio, donde le reclaman que haga uso de la "obligación legal" que tiene de intervenir para defender el derecho de los usuarios, respecto a los cargos que cobran los municipios en la factura eléctrica.



Respecto a la Tasa de Alumbrado le piden que ordene quitarla de la factura eléctrica y se comience a facturar en forma separada, como la boleta de OSSE. Esta viene junto a la de electricidad, pero separada por un troquel y se pueden pagar por separado.



En cuanto a las contribuciones municipales, el planteo es que use la facultad que tiene para acceder a la justicia, o bien para iniciar acciones administrativas; con el objetivo de declararlas arbitrarias, lo que finalmente redundará en su eliminación de la boleta.



El argumento que exigen para el pedido es que si bien los municipios tienen facultades para fijar una Tasa de Alumbrado, y el EPRE es ajeno a esa determinación, en cambio sí tiene plenas facultades para disponer su exclusión de la factura y que Energía San Juan la facture de manera conjunta como hace con el servicio de OSSE. "No existe razón para que una Tasa Municipal cuyo sujeto pasivo es el usuario vecino del departamento se encuentre dentro de la factura de energía, y que la falta de pago de esta pueda implicar el corte del servicio", dice uno de los párrafos del escrito que llegó al Ente regulador. Respecto a la contribución municipal, señalan entre otros argumentos que es un impuesto encubierto, porque se cobra por la ocupación del espacio público de las redes e instalaciones de la distribuidora Energía San Juan, lo cual sostienen es "arbitrario e ilegítimo", porque si fuese así debería tratarse de una tasa y por lo tanto, responder a una prestación, algo que en la práctica no ocurre. En otras palabras, el escrito dice que si fuese una ocupación de espacio publico la base imponible sobre la que se calcula debería tener una relación razonable con el vecino al que se la cobran.



En el organismo dijeron que recién la semana próxima se encontrarán las autoridades para consultarles la postura respecto al tema.



Un total de 16 entidades entre las que se encuentran los industriales, mineros, comercios, Federación Económica y todas las asociaciones y cámaras agroindustriales de la provincia empezaron a reclamar desde el año pasado la eliminación de los cargos tributarios en la boleta de luz.



Ahora, con asesoramiento judicial, volvieron a arremeter con más argumentos: dicen que se trata de cobros anticonstitucionales, porque no respetan los principios de igualdad, no confiscatoriedad y generalidad, entre otros. Además, que al estar vinculado el cobro del tributo al consumo de energía, no respeta el principio de generalidad, porque si un vecino no es usuario de Energía San Juan no paga la tasa. Tampoco respeta la igualdad, porque cada uno paga de acuerdo al consumo, y se convierte en confiscatorio porque al descongelarse las tarifas hubo subas exorbitantes. La tasa municipal ha quintuplicado la tasa de inflación, porque en promedio subió 600% en tres años, cuando la inflación fue de 100% en igual lapso. El primer paso lo dieron al enviar la semana pasada una nota a través de un abogado, a los 19 intendentes emplazándolos para que brinden información en un plazo de 10 días sobre lo recaudado en concepto de Tasa de Alumbrado y Contribución Municipal en los años 2015, 2016, 2017 y 2018, y cómo se ha gastado ese dinero. Aún no reciben respuesta.





La distribuidora



Energía San Juan se negó a informar el monto recaudado por las comunas con las tasas y contribuciones sin la autorización de los intendentes. Contestó que no les mantiene el alumbrado ni recibe ingresos por cobrar.



Las tasas



Son tributos que los municipios están facultados para fijar siempre que su recaudación sea para prestar un servicio. Las empresas dicen que se debe determinar el monto en base a un análisis lógico, económico y legitimo.



Las contribuciones



Las cámaras argumentan que es un impuesto encubierto y no debe ser cobrado a los usuarios cuyo hecho imponible es la comercialización de la energía porque se determina sobre lo facturado por Energía San Juan.