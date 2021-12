Luego de que el Gobierno argentino autorizara la apertura del Paso de Agua Negra como "corredor seguro internacional para el ingreso al país" a partir del martes 4 de enero, el Ministerio de Salud de Chile anunció otra vez la postergación del trámite. Frente a la decisión, el ministro de Gobierno de San Juan, Alberto Hensel, dijo que "nos hubiese gustado que se abriera el paso, pero lo prioritario es la salud de la población". Y anticipó que en 15 días habrá un nuevo contacto entre autoridades de ambos países para decidir si se mantiene la decisión o hay un cambio de postura.

Agua Negra no es el único paso fronterizo que continuará cerrado sino que también están los pasos de Chacalluta, en Arica y Parinacota; Pino Hachado en la Araucanía, Cardenal Samoré en Los Lagos y Paso Dorotea en Magallanes. El único paso que se habilitará por el momento "y bajo evaluación estricta", es Los Libertadores, por Mendoza.

La decisión de la autoridad sanitaria del vecino país tiene origen en la situación provocada por la variante Ómicron, que ha dejando cifras récord de contagios en ambos lados de la cordillera.

"Nadie puede negar que estamos frente a un incremento de los casos y más allá de las expectativas que teníamos lo sanitario es prioritario", sostuvo el ministro. Y agregó que "atendiendo a que el planteo es por una cuestión de salud, no queda mucho margen para otras opciones".

La decisión del Gobierno chileno también contempla el aumento de restricciones y control estricto de viajeros, con las siguientes medidas: PCR negativa 72 horas antes del viaje; se tomará PCR al ingreso a Chile, tal como se realiza en el aeropuerto de Santiago y se realizará un test de antígeno a todos los pasajeros y tripulantes del vehículo terrestre, medida que también rige para quienes se trasladen en vehículos particulares. También se exigirá la homologación de las vacunas y un seguro médico por U$S 30.000. En el caso de quienes no tengan su pase de movilidad habilitado por no contar con la dosis de refuerzo, deberán cumplir con una cuarentena de siete días en el lugar que indiquen en la declaración jurada al ingreso al país. Los pasajeros acompañantes de esta persona, también deberán esperar hacer cuarentena hasta tener el resultado del PCR.

La última temporada que estuvo abierto el paso a Chile por Agua Negra fue la 2019-2020. Y fue bastante atípica. Primero porque debido a los conflictos sociales que habían ocurrido en Chile, con manifestaciones, corridas y hasta la quema de un hotel en La Serena, hubo temor de los sanjuaninos en cruzar la cordillera, por la posibilidad de que pudieran ser víctimas de algún atentado. A eso se sumó que con la escalada del dólar que ya venía ocurriendo, los números no cerraban para ir a veranear al Pacífico, a lo que se sumó el adicional del 30% para quienes decidieran pagar sus gastos con tarjetas de crédito.