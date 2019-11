Sistema. En el Gobierno entienden que hacen falta recursos para mantener la red de canales y por eso le bajaron el pulgar a la propuesta de los regantes.



El pedido de los representantes de las Juntas de Riego de la provincia, de poder pagar las deudas con el Departamento de Hidráulica con Bonos Vitivinícolas (Bonovit), con el que hasta ahora sólo se pueden cancelar impuestos provinciales, no tiene posibilidades de avanzar. Consultado sobre el tema, el ministro de Hacienda, Roberto Gattoni, dijo que "no podemos desfinanciar Hidráulica. No va a andar".



El funcionario, quien por otro lado será el vicegobernador en la próxima gestión de Sergio Uñac, hizo referencia a que la repartición encargada del regadío en la provincia necesita del dinero que aportan los regantes y no del bono. En promedio, los productores sanjuaninos pagan entre 1.000 a 1.500 pesos por hectárea por año en concepto del canon de riego.



El argumento de los regantes fue que el crédito fiscal con el que el Gobierno provincial ayudó a los productores de uvas que diversificaron su producción y que se puede transferir a un tercero para pagar impuestos, no están teniendo circulación para el pago de los impuestos que cobra Rentas, como Automotor o Inmobiliarios. Por eso empezaron una campaña para que los productores que tienen deudas de la Tasa Retributiva de Servicios con Hidráulica le puedan dar ese uso.



"No nos va a quedar otra que hacerle el planteo directamente al Gobernador", dijo Bruno Perín, presidente de la Junta de Riego de Pocito. Maximiliano Delgado, titular de Hidráulica, sostuvo que "yo no puedo dar una opinión sobre el planteo. Es una idea de los representantes de las Juntas de Riego". En la provincia hay 19, una por cada departamento.



Con los fondos que recauda, la repartición hace el mantenimiento de la red de riego de la provincia y en una temporada en la que el recurso será muy escaso, en el Gobierno no quieren correr el riesgo de tener problemas para el sostenimiento del sistema.



En Hidráulica nunca han dado a conocer a cuánto asciende la deuda de los regantes con esa dependencia, pero un informe privado del 2018 indicó que en solamente un año rondaba los 5 millones de pesos.



Los Bonovit fueron creados con la ley 1888-I , que dispuso un crédito fiscal destinado a personas físicas o jurídicas, que acrediten ser productores de uvas. Con el bono se puede cancelar o regularizar deuda de impuestos provinciales correspondientes a capital, intereses o multas, en etapa administrativa o judicial. Es decir que para ampliar su uso, hace falta otra ley que modifique la primera.



Si bien son emitidos a nombre del productor, pueden ser transferidos una vez a otro contribuyente para el pago de impuestos. Tienen valor del 100% al pagar deuda del año 2018, 110% cuando se utilicen para pagar deuda del año 2017 y 120% cuando se utilicen para pagar deuda del año 2016 y anteriores.



La idea del Gobierno provincial cuando los puso en marcha fue disponer un incentivo para diversificar y bajar stock de vino, por lo que se entregó como subsidio, a razón de $4 por cada litro de vino desnaturalizado o destinado a fábricas de vinagre, $2 por cada kilo de uva destinado a consumo en fresco o pasa y $1 cada kilo de uva destinado a elaborar mostos.

>> Las claves

Propuesta

Los integrantes de las 19 juntas de riego de la provincia hicieron una campaña para promover que los Bonovit puedan servir para cancelar las deudas que los productores mantienen con el Departamento de Hidráulica.



Alcances

Con este bono sólo se pueden cancelar o regularizar deudas de impuestos provinciales que cobra la Dirección de Rentas, correspondientes a capital, intereses o multas, en etapa administrativa o judicial.



Decisión

En el Gobierno provincial entienden que el organismo encargado del mantenimiento de la red de canales necesita recursos frescos para ese propósito y por eso le bajaron el pulgar. Más en un año caracterizado por la sequía.

Anticipo de nueva sequía



Un informe de Hidráulica reveló que el derrame del río San Juan para la próxima temporada arroja que el volumen que traerá el río San Juan alcanzará a los 659 Hm3, un 38% menos que el ciclo actual, que llegó a los 1.060 Hm3.



En el marco de las actividades de la Semana del Agua 2019, se dio a conocer el pronóstico de escurrimiento de caudales de los ríos San Juan y Jáchal, que confirmó que a causa de las escasas nevadas producidas este año en la cordillera, habrá que afrontar otra temporada "seca", y que hacen que la actual vaya a ser la tercera en esa condición.