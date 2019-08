El ministro de Producción, Dante Sica, exhortó hoy a todos los candidatos políticos a preservar la estabilidad y puso como ejemplo que lo que dijo Alberto Fernández en contra del acuerdo del Gobierno con el FMI "le costó al país US$ 300 millones".

"Este no es un período de transición pero hoy la estabilidad no es sólo un compromiso del Gobierno sino que debe ser también de los otros sectores; una declaración de ayer de Alberto Fernández le costó al país US$ 300 millones", dijo Sica en la jornada de IDEA en la Usina del Arte, en La Boca.

Luego de las críticas del candidato del Frente de Todos al acuerdo logrado el año pasado entre el Fondo Monetario Internacional y el Gobierno, el dólar en el Banco Nación aumentó hoy más de un peso para cerrar a $58,66 en su punta vendedora, pese a la venta de US$ 362 millones por parte del Banco Central.

Además, la tasa del denominado riesgo país ascendió a 2.001 puntos básicos, la mayor en 14 años, y el precio de las acciones cayó 4,5% en promedio.

La inestabilidad financiera “no le hace mal sólo al Gobierno, le hace mal a todos, porque afecta a los trabajadores, a los que producen, que no saben qué precio” deben aplicar a sus productos, advirtió Sica. “Que la estabilidad sea un bien supremo de todos”, reclamó el funcionario y apuntó a que “deje de ser un compromiso sólo del Gobierno".

Sica aseguró que desde el Gobierno “no queremos entregar una economía de tierra arrasada como nos encontramos nosotros; tenemos la responsabilidad de hacer algo distinto”.

El funcionario explicó que “una elección como las PASO, que no generó un nuevo gobierno, cambió el clima político y económico, no sólo por el resultado sino también por la diferencia”. Sica sostuvo que existieron “dos economías, una antes de las PASO y otra después; inflación, riesgo País y tasas hacia la baja, con tipo de cambio estable” y otra, luego del resultado, en donde los agentes del mercado “que tienen una lógica binaria, pusieron la mirada en la formula Fernández-Fernández y vieron la economía del kirchnerismo del último período”.

El funcionario afirmó que desde Juntos por el Cambio “vamos a revertir (en los comicios de octubre) el resultado” de las PASO para llegar a una segunda vuelta electoral, pero “no vamos a quemar las naves, no vamos hacer cualquier cosa para ganar”.

Antes de ser preguntado por los temas de la coyuntura, Sica había destacado los logros de la gestión del Gobierno en busca de aumentar las exportaciones, y destacó la necesidad de lograr “cambios estructurales” en la economía argentina para darle mayor competitividad.