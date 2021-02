En la cuarta reunión virtual del año de la Mesa de Consenso Vitivinícola -que reúne a entidades viñateras y bodegueras- el Gobierno logró finalmente cerrar un acuerdo entre las partes para la vendimia 2021: el precio de referencia del kilo de uva básica se fijó en $20, lo mismo que en Mendoza. Para lograrlo, la gestión uñaquista puso más plata y bajó aún más las tasas de interés de los créditos: los de cosecha y acarreo para viñateros serán a tasa cero en lugar del 9,9% anunciado el 4 de febrero, mientras que los destinados a las bodegas son al 8% tanto para elaboración tradicional o para maquila, en lugar del 15% y 12% iniciales.

No es todo, ya que las bodegas tendrán que terminar de pagar la uva al viñatero en agosto, en vez de fin de año como era antes, para mitigar los efectos de la inflación. Lo harán en cuatro cuotas, en mayo, junio, julio y agosto. Las entidades que acordaron este programa son todas las viñateras de la provincia, además de la Cámara de Bodegueros, la Cámara de Comercio Exterior y la sociedad de Chacareros. No acordó la Cámara Vitivinícola que reúne a las bodegas trasladistas que son una buena porción de la industria local, pero esto al gobierno no le preocupa porque el año pasado tampoco lo aceptó y después las bodegas asociadas firmaron contratos por fuera de la entidad. Creen que ahora será igual, según anticipó el ministro de Producción, Andrés Díaz Cano, ayer al término del encuentro. El funcionario destacó la decisión del gobernador Uñac de aliviar aún más los préstamos para el sector, en un año difícil para la economía.

CÓMO SERA EL PROGRAMA



El anuncio más importante fue que los créditos de cosecha y acarreo serán a tasa cero, tal como pedían los viñateros. Para esto los productores deberán presentar como garantía del préstamo un cheque de la bodega elaboradora, que a su vez debe firmar contrato con el Gobierno donde se compromete a pagar a $20 el kilo de uva. En caso de que la garantía sea a través de un cheque propio o de terceros, el interés será del 9, 9% anual fija y en pesos. El viñatero tendrá que empezar a devolver el préstamo el 15 de mayo y luego mensualmente hasta finalizar la última cuota el 15 de enero de 2022. Por su parte las bodegas que accedan al programa oficial, tanto para los créditos de elaboración a maquila (le compran uva al viñatero y le pagan con vino), como para la compra de uva también tienen una reducción fuerte de las tasas de interés. Las condiciones para quienes hagan maquila son que la tasa de interés será del 8% fijo, anual y en pesos, cuando el rendimiento para el productor sea de 63 a 64 litros por cada 100 kilos de uva ingresada. La tasa sube al 12%, cuando es entre 60 y 61 litros x cada 100 kilos, y del 15% cuando el rendimiento sea entre 59 y 60 litros por cada 100 kilos de uva que ingrese a la bodega. Asimismo, las condiciones de los créditos a bodegas para la compra de uva ahora son del 8% fijo, anual y en pesos. El monto al que podrán acceder depende de la escala del productor al que compren: mientras más chico, más fondos. Para pedir el crédito tienen que llevar el contrato firmado con el viñatero y ahí van a tener un beneficio de acuerdo a la cantidad de hectáreas que ellos hayan garantizado comprar. Por ejemplo, se otorgará $1,30 por kilo de uva cuando el productor tenga una superficie cultivada con vid hasta 10 hectáreas. Será de $ 1,20 por kilo cuando el productor tenga de 10 a 20 hectáreas, y de $1,10 por kilo de uva cuando tenga de 20 a 30 hectáreas. Para su devolución, la primera cuota vence el 15 de mayo 2021 y el último pago deberá abonarse el 15 de enero de 2022. Los viñateros podrán gestionar los créditos en Agencia Calidad San Juan, en 25 de Mayo 577 (E), teléfono 4274391. Las bodegas, en Centro de Financiamiento Productivo, en Córdoba y Jujuy, teléfono: 4226145, o en Fiduciaria San Juan, Avda. Córdoba 390 Este 1´ Piso, teléfono 4211591.

Licitan la Bodega Regional

Durante mas de un década la manejó Fecovita, pero se venció el contrato de comodato, volvió a manos del Estado y ahora el Ministerio de Producción licita la explotación comercial de la Bodega Regional II, ubicada en General Acha 353 (Sur), Rawson. Pero ya no será comodato, sino una concesión y quien la tome tendrá que pagar un canon mensual que se fijó en una base de $350 mil mensuales, ajustables por inflación, según explicó el ministro Díaz Cano. El próximo 25 de febrero realizarán la apertura de sobres. La bodega tiene una capacidad para almacenar 12.803.000 litros y está en perfectas condiciones: cuenta con cilindros metálicos y cisternas de mampostería completas, tiene revestimiento de pintura epoxi en buen estado y por fuera cuenta con pintura de poliuretano y látex. Esta cerrada con paredes de ladrillo, tiene portones metálicos, garita de seguridad, baños y oficinas.

Financiación

600 mil pesos es el tope de plata que pueden recibir los viñateros de hasta 30 hectáreas, a través del crédito de cosecha y acarreo a tasa cero que pone en marcha el gobierno sanjuanino. Se podrá devolver en 9 cuotas, desde mayo próximo y hasta enero de 2022.

Fiesta de la Vendimia

Bodegas de Argentina realizara su edición 2021 del tradicional encuentro empresarial de la vitivinicultura el sábado 6 de marzo a las 12 en Bodega Trivento. Por la pandemia tendrá un nuevo formato: será presencial para un número acotado de funcionarios y empresarios y podrá seguirse vía streaming por YouTube.

Acuerdo del mosto

Los viñateros de la Mesa Vitivinícola de San Juan se reunieron ayer con el vicegobernador de Mendoza, junto a otras entidades de esa provincia. Le pidieron que derogar el acuerdo de diversificación entre San Juan y Mendoza (acuerdo del mosto) por el incumplimiento mendocino y su pérdida de efecto.