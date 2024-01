Los comerciantes sanjuaninos eligen no ofrecer o desincentivar las compras en cuotas, ya que aseguran que no les conviene. Mientras tanto, el Gobierno nacional acordó con la CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa) un nuevo sistema de cuotas que tendrán beneficios para reemplazar al programa Ahora 12 y sus variantes. Este nuevo plan, llamado "Cuota Simple", todavía está en elaboración y apuntaría a incentivar el consumo con una tasa de interés menor. Pero desde la Cámara de Comercio de San Juan dicen que difícilmente tenga un gran impacto si no se soluciona antes el problema de base, que es la inflación de dos dígitos que afecta la economía.

Alberto González, tesorero de la asociación de comerciantes, dijo que desde hace tiempo los negocios buscan hacer cada vez menos ventas con crédito, ya sea en una o más cuotas. A los sistemas tradicionales, como ofrecer descuento con efectivo o débito, se sumaron algunos locales que no están recibiendo estos medios de pago. Esto se debe a dos factores, que influyen directamente en el margen de ganancia de las empresas. En primer lugar, cada vez que una venta hecha con tarjetas bancarias tiene un interés, si se hace en un solo pago le debe hacer frente el comerciante, y en más cuotas, comparten el costo con el comprador. Pero a la vez, en ambos casos el dinero se deposita entre 20 y 60 días después, por lo que terminan perdiendo parte del valor por la inflación.

"En el mejor de los casos, los comercios que tienen acuerdo con los bancos reciben el pago 20 días después, puede que 15, pero en el medio los precios subieron en los proveedores, por lo que sí o sí pierden un 10 ó 15% de la venta, con el nivel de inflación que hay hoy", aseguró el comerciante. Esto se traduce en que, incluso si "Cuota Simple" logra tener una tasa de interés menor a la actual que ofrecen los bancos, sigue sin cambiar el problema base de los comercios. "Mientras tengamos una inflación de dos dígitos, es imposible manejarse con las tarjetas de crédito", aseguró González. En todo caso, dijo que puede ayudar a quienes venden productos que son muy caros o en ventas puntuales donde no existe otra opción para comerciante y comprador.

Del plan nacional todavía no hay datos de cómo será su versión definitiva, aunque ya se sabe que entrará en vigencia el 1 de febrero, luego de que venza definitivamente Ahora 12 el 31 de enero. El objetivo del mismo es incentivar el consumo interno, que venía de un año malo y durante diciembre y enero se resintió aun más. En San Juan, dijo González, la caída va del 10% en rubros como alimentos, a un 25 ó 30% en indumentaria en lo que va del mes, si se lo compara con enero de 2023.

Entre los cambios que están confirmados, se sabe que Cuota Simple ofrecerá planes de 3 y 6 cuotas, en lugar de las 3, 6, 12, 18 y 24 que ofrecía la versión anterior, que funcionaba desde 2014. Además aplicará para 34 rubros, en lugar de los 30 anteriores. Algunos de los más importantes que dieron a conocer fueron calzado, indumentaria, marroquinería, electrónica, equipamiento médico, maquinaria y herramientas, celulares, televisores y turismo.

La duda que persiste es de cuánto será la tasa de interés. Según publicaron medios nacionales, se habla de un 85% por ciento de lo que rinden los plazos fijos, cuando la tasa de los bancos hoy es de un 15 a 20% más. Esto implicaría, con los valores actuales, una tasa del 93% anual. Pero, para los comerciantes, queda otro punto más para definir que será clave: cuánto demorarán en pagarle al vendedor desde que el cliente pasa la tarjeta, ya que esto es lo que define si les gana o no la inflación.

> Créditos, un riesgo para el comercio

Las tasas de interés bancarias son un doble problema para el sector mercantil sanjuanino. Es que según dijo Alberto González, tesorero de la Cámara de Comercio, implican un costo alto en las ventas con tarjeta, pero también ponen en riesgo negocios que tomaron crédito. Según explicó el empresario, las ventas bajaron hasta un 30% en quienes se dedican a rubros no esenciales. Esto hace que la rentabilidad se destine en su mayor parte a cubrir costos fijos, pero profundiza el problema de quienes pidieron ayuda financiera privada. "Quienes tienen crédito, si no se revierte la situación, están en riesgo de cerrar", alertó.