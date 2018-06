Mensajes. Las vidrieras del comercio céntrico hace días que ya lucen la publicidad alusiva a la celebración del Día del Padre.

Con la celebración del Día del Padre en puerta, que se festejará el próximo domingo, el comercio en San Juan se prepara a alentar las ventas con planes con tarjetas de crédito, que incluyen descuentos, y algunas promociones y también habrá horarios especiales de atención al público. El sábado los negocios abrirán de 9 a 13 y de 17 a 22, una hora más de los límites habituales, mientras que también habrá oportunidad de hacer las compras de último momento el domingo porque los locales abrirán en 9 a 13. La modalidad será no sólo en el centro sino también en departamentos como Chimbas, Rawson, Pocito y Santa Lucía.



Se trata de la primera fecha importante del calendario comercial del año, previo a los festejos como los del Día del Niño, el Día de la Madre y las fiestas navideñas. Y si bien hasta ahora las ventas vienen flojas, la expectativa está centrada en que el Gobierno provincial depositará el medio aguinaldo para que esté acreditado el sábado, según confirmó el ministro de Hacienda, Roberto Gattoni. Se trata de unos 530 millones de pesos que estarán en circulación, producto de los haberes de unos 42 mil empleados estatales, contando administración central, docentes, policías y agentes penitenciarios.



"No se ha acordado ninguna promo especial", dijo Hermes Rodríguez, de la Cámara de Comercio, pero si hay planes con tarjetas de crédito que incluyen descuentos. Un ejemplo son todos los plásticos del Banco San Juan, que ofrece 30% de descuento y 6 cuotas sin interés en indumentaria, joyería y óptica, mientras que en artículos para la casa, decoración, electrodomésticos y perfumería hay descuentos de hasta el 20% y hasta 12 cuotas sin interés.



Además de los horarios extendidos, un caso particular es el de Chimbas, según dijo Marcelo Rosas, de la Cámara de Comercio de ese departamento. Es que los negocios ofrecen promociones con descuentos que van desde el 10 al 30%.



En el caso de Rawson, según dijo Carina del Valle Quiroga, del Centro Comercial e Industrial, han organizado la celebración del papá de más edad del departamento. El elegido será agasajo el domingo con regalos y un desayuno especial. Las postulaciones se reciben en el teléfono 4281509.



En Pocito, según dio a conocer Carlos Fernández, de la Cámara de Comercio, Agro e Industria de la zona, ampliarán los horarios de atención al público el sábado y las regalerías abrirán sus puertas el domingo.





>> El panorama

- Ventas: el mes pasado fue el peor en ventas del año en San Juan, según datos de la Cámara de Comercio, que arrojaron que las operaciones sufrieron una caída del 3,5% en comparación con el mismo periodo del año pasado.



En lo que va del año, desde enero hasta la actualidad, las ventas del comercio sanjuanino sólo tuvieron resultados positivos durante febrero, cuando se registró un aumento del 1,4%. Durante el primer mes de 2018, el descenso fue de 2,2%; en marzo la caída llegó al 1,6% y en abril la merma registrada fue del 1,8%. En cuanto al comportamiento de los rubros, siguen en caída las ventas de indumentaria y calzado.



- Locales: no obstante la caída de las operaciones, un informe elaborado por la Cámara de Comercio reveló que en los dos últimos años, desde mayo del 2016, se redujo la cantidad de locales desocupados en el centro de la ciudad. Así se pasó de 202 salones vacíos por aquel entonces a 138 en la actualidad, que marca un descenso del 31,68%.



Hermes Rodríguez, titular de la entidad, señaló no obstante que la cifra puede resultar un dato positivo, también refleja que sigue siendo alta la cantidad de locales vacantes debido a los altos costos de los alquileres.