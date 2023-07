Antonio Giménez, presidente de la Cámara de Comercio Exterior de San Juan, analizó las inminentes medidas económicas que anunciará el Gobierno nacional y dijo que, si son como lo indican las versiones periodísticas, sólo atenderán una cuestión de emergencia y coyuntural, pero para lograr una estabilidad económica es necesario alcanzar un acuerdo general entre todos los sectores.

"En el fondo no tiende a normalizar la economía", indicó Giménez en declaraciones a Radio Sarmiento, quien agregó: "Se trata de llevar el dólar cerca de los 500 pesos, como viene marcando el mercado. Respecto a las exportaciones, cobramos un dólar muy depreciado respecto del que gastamos para producir. Todo está dolarizado con una inflación muy alta en argentina, entonces los 340 (pesos que fijaría el Gobierno para el dólar de las exportaciones) pueden ser un alivio, pero todavía está muy lejos de lo que nos ocurre cuando compramos.

El empresario indicó que para ordenar la economía es necesario "un consenso entre todos los actores de la vida económica y social de Argentina" para atacar el gran problema de Argentina que, consideró, es la inflación. "Cuando no es la guerra es algo más, pero al ver los países vecinos con inflaciones normales, Argentina necesita lograr esos equilibrios. Mientras eso no pase, esperar que medidas como ésta traigan soluciones, me parece que sería autoengañarse"

Respecto al ambito del comercio exterior en San Juan, señaló: "Si uno toma un promedio de 10 años a esta parte, salvo medicamentos o manufacturas de origen industrial, y las cales nuestras que son muy demandadas, pero que están con una rentabilidad muy acotada, el resto de los productos ha caído permanentemente".

Aclaró que "generalizar es muy difícil. Sí hay sectores que han sufrido mucho, como la fruticultura, por ejemplo. Otros menos, como son las manufacturas de origen agropecuario. Pero nosotros estamos exportando el 50% de pasas que hace 10 años".