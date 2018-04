Acorralado entre aceleración de la demanda de dólares, y señales de que por el momento no se observan grandes progresos en su batalla contra la inflación, el Banco Central impulsó este jueves, por primera vez en el año, un (fuerte) incremento de las tasas de las Lebac, que en su plazo más corto aumentaron 220 puntos básicos, al 28,50%, respecto a la licitación de la semana pasada.



El interés que pagan las letras en pesos más cortas (20 días) de la autoridad monetaria llegó a escalar incluso al 29% en el mercado secundario, en medio de la escalada del precio del dólar, que en la rueda saltó 29 centavos a $ 20,84, su nuevo máximo histórico.



"A diferencia de otras ocasiones que el BCRA convalidaba subas o bajas, está vez fue el que impulsó la suba, con operaciones pequeñas y puntuales", reconocieron a ámbito.com, fuentes de la autoridad monetaria, que en los últimos comunicados de política monetaria había advertido que barajaba un incremento en los tipos de interés, en caso no encontrar indicios de desaceleración en el proceso inflacionario.





La entidad intervino sobre todo en el plazo a 56 días, la letra que vence en junio, que ascendió al 27,73%. A su vez, la de 83 días subió al 27,00%; la de 111 días, al 27%; y la de 146, al 28%. En tanto, las de 174, 209 y 237 días cerraron en el 26,50%.



Este jueves, el Central también intervino en el mercado de cambios, con la venta de otros u$s 853,3 millones (el miércoles sacrificó u$s 1.471,7 millones), pero no logró detener el avance de la divisa, que en el mercado mayorista trepó 29 centavos al récord de $ 20,55.