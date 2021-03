En medio de la actual crisis económica y con altos niveles de inflación, hay que pisar sobre seguro a la hora de elegir dónde poner los pesos disponibles para no perder rentabilidad, y en ese sentido, los expertos locales aconsejan olvidarse de las alternativas de inversión tradicionales. Ni el dólar ni el plazo fijo están dentro de las recomendaciones, sino que hay que apostar por los instrumentos que se mueven en el sector bursátil: Cedears, bonos indexados, cheques y cauciones son las opciones más recomendadas. La economista sanjuanina Lucila Avelin puso en primer lugar a los Cedear -Certificados de Depósito Argentino- que son acciones que cotizan en el exterior y se depositan en Argentina. ""Con pesos se puede comprar certificados que representan acciones de empresas que cotizan en el exterior como Amazon, Google, etc., y que dan muy buenos dividendos", dijo. En el caso de elegir bonos, sólo recomienda a los que son en pesos pero atadas a la inflación, es decir, aquellos que indexan por CER; y también se animó a aconsejar la compra de acciones de empresas de sectores que tengan potencial de crecimiento. ""Sólo si es largo plazo se puede buscar posicionarte en dólares y esperar que aumente", dijo; y para los más audaces y que soportan el riesgo está el mercado de las criptomonedas, "con plataformas que permiten comprar con pesos", explicó. Salvo estas dos últimas, el resto son todas herramientas que se consiguen en las sociedades de bolsa, donde hay que abrir una cuenta comitente, por la que hay que pagar una mínima comisión o tasa fija, con sencillos requisitos. En San Juan hay dos, San Juan Bursátil y Global Market, ambas habilitadas por la Comisión Nacional de Valores. Incluso ingresando en las paginas oficiales de sus respectivas casas centrales los operadores están recepcionando las instrucciones y también en algún caso hasta se pueden hacer consultas por Whatsapp.

Gustavo Ahumada, de Global Market, dijo que una inversión a corto plazo para un perfil de inversor muy conservador, "la vedette" hoy es la caución bursátil en pesos, en donde está el mayor flujo de negocios, sobre una colocación corta a 7 días cuya tasa es del 37% al 40% anual. ""La caución bursátil es el espejo del plazo fijo, pero este último de mínima es una colocación a 30 días y la tasa de interés es del 34% al 35%", explicó. En cambio la caución se puede hacer por 7 días, se capitalizan intereses y se puede volver a renovar, con lo cual se consigue un plus diferencial con la tasa. ""En un mes se puede hacer cuatro renovaciones con capitalizaciones de interés", dijo y aseguró que aunque hubiera una igualdad con la tasa del plazo fijo, con este movimiento se logra en la práctica entre un punto y punto y medio más de interés. Para inversiones que superen los 30 días recomendó los "Cheques avalados", que tienen garantía de una sociedad de garantía recíproca. Rinden una tasa de interés del orden del 38% al 40% y la ventaja es que se asegura la permanencia de la tasa por el plazo de la vigencia del cheque, que puede ser de 90 días, o de 110 días. ""Mientras mayor sea el plazo del cheque se logra obtener un plus en la tasa de interés, además la tranquilidad que da este tipo de instrumentos porque si el librador del cheque no hace frente al pago, lo garantiza la sociedad de garantía recíproca", explicó.

GANANCIAS EXTRAORDINARIAS

Gabriel Notario, de San Juan Bursátil, coincidió con Avelin en que lo recomendable en este momento son los Cedear. ""Se negocian en pesos pero están indirectamente dolarizadas. El precio del Cedear replica el precio que tiene en dólares la acción de la empresa elegida con el precio de contado con liqui y permite al inversor estar dolarizado sin restricciones de compra y fuera del riesgo argentino. Además, tiene el mismo tratamiento que las acciones, por lo tanto el inversor no paga impuesto a las ganancias por la compra-venta de este tipo de instrumentos", informó. La Cedear tiene una renta variable, o sea que no se puede saber exactamente cuánto se va a ganar porque dependen del resultado que tengan las empresas. Pero en el último año las ganancias han sido extraordinarias. Por ejemplo las Cedears de Mercado Libre en enero del 2020 valían $774 y ahora en marzo del 2021 está a $3.715, tuvo un aumento de 379% en el periodo analizado. Los expertos recomiendan esta inversión para quien quiera tener sus dineros a un plazo recomendable de más de 6 meses. El inversor deberá elegir a qué acciones quiere poner sus ahorros. Entre los sectores con mejores oportunidades está el del comercio electrónico, o empresas alimenticias como Coca Cola, Walmart o McDonald"s. El sector financiero también está tomando auge. Notario también recomienda los Bonos ajustables por Cer, porque permiten tener una rentabilidad por encima de la inflación. ""Son muy buena inversión, en pesos, tienen un ajuste por inflación más una renta legal y le ganan a la inflación", aseguró el experto, que a su juicio se debe diversificar entre los dos instrumentos.

Los "verdes"en el colchón

Los argentinos guardan miles de millones de dólares fuera del sistema financiero. Según los últimos datos del Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC), el total llegaba a los U$S 247.343 millones al tercer trimestre del año pasado. Comprende billetes y monedas en cajas de seguridad o "en el colchón" en el país o el exterior, además de depósitos en cuentas o cajas de ahorro. Gustavo Ahumada dijo que comprar dólar es un refugio en una moneda fuerte, pero hoy no es una inversión. ""Hoy hay liquidación de exportaciones, y luego habrá liquidación de dólares; además en un país con un escenario electoral nosotros no vamos a ver a corto plazo movimientos traumáticos en el tipo de cambio", dijo.