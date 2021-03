Como viene sucediendo desde hace meses, la presidente de Bodegas de Argentina, Patricia Ortiz, volvió a criticar fuerte a la Corporación Vitivinícola Argentina a la que tildó de ser "la guardiana de un plan que fracasó", refiriendose al Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI) 2020.

Además de reiterar el cuestionamiento hacia el manejo de fondos que deben aportar obligatoriamente y endilgarle que en ningún momento se planteó el análisis de la cadena vitivinícola, la empresaria criticó el lanzamiento de un nuevo PEVI 2030 que la Corporación presentará el lunes próximo.

"El plan estratégico fue un fracaso porque no se logró ninguno de los objetivos. Si no hubiera fracasado hoy la vitivinicultura no estaría en esta crisis y no tendríamos que estar planteándonos estudiar la cadena y ver dónde están los problemas para poder solucionarlo", dijo.

Respecto a la nueva meta para los próximos 10 años que propone el organismo dijo que BA no lo avala, porque pidió antes hacer una autocrítica y estudiar por qué se fracasó para no repetir los errores. ""Además no nos parece que el contexto actual este para lanzar un plan, porque todavía no se sabe cómo van a quedar los mercados en medio de esta crisis", indicó. "Nos parece que es un año en el que debiéramos haber estudiado el fracaso del plan anterior y ver qué es lo que viene para adelante, y tampoco en un plan a 10 años sino en algo más corto con metas que se puedan medir, revisar y cambiar", sostuvo la dirigente.