Con el transcurso de los días se está comprobando que el daño que causó el temporal de lluvia y granizo en las explotaciones agrícolas de Pocito ha sido tan grande que el Gobierno provincial decidió avanzar en las acciones para declarar la emergencia y/o desastre agropecuario, y así poder pedir ayuda al Gobierno nacional para asistir a los productores afectados. La provincia de San Juan quiere presentar el decreto de emergencia a causa de esta contingencia climática a la Comisión Nacional de Emergencia y Desastres Agropecuarios (Cneyda), para que esta eleve el pedido a la Secretaría de Agricultura y así conseguir beneficios para paliar el evento climático ocurrido el 1 y 2 de marzo, según informó el secretario de Agricultura, Marcelo Balderramo. No se descarta que también se pida ayuda por la sequía. Existe un fondo de alrededor de 500 millones de pesos para atender las consecuencias de estos eventos climáticos en el país, el cual permite múltiples beneficios: desde otorgar créditos con tasas de interés bonificadas, establecer que los bancos suspendan los cobros de obligaciones durante el tiempo que dure la emergencia; y hasta otorgar subsidios a los productores y eximiciones parciales o totales impositivas. El 1 de marzo ocurrió un fuerte temporal de granizo y lluvia que afectó una amplia zona productiva de Pocito, y que según productores y funcionarios municipales, no se recuerda que haya ocurrido otro con esas características e intensidad al menos en los últimos 20 años. La violencia del aguacero y piedra, y posteriores crecientes, arrasaron con fincas y chacras que aportan buena parte de la producción hortícola de la provincia, además de provocar daños severos en vides, en una franja que abarca unas 500 hectáreas en Pocito. Al día siguiente se repitió la tormenta pero con menor intensidad. El secretario de Agricultura contó que la semana próxima los técnicos de su área terminarán de recorrer toda la zona afectada, lo que permitirá que la provincia disponga de la información pormenorizada del porcentaje de daños, la localización y el número de explotaciones agrícolas afectadas. Con esos datos la provincia puede declarar la emergencia agropecuaria en San Juan, y luego pedir ayuda al Cneyda (consejo del cual la provincia forma parte), para que active la ayuda que establece la ley nacional 26.509 de Emergencia Agropecuaria. "Si los porcentajes de daños son del 50 al 80 por ciento, corresponde declarar la emergencia; si superan el 80%, es desastre agropecuario", indicó Balderramo, quien anticipó que hasta el momento, "los daños son considerables". "No está descartado solicitar fondos por la sequía también", agregó. Por su parte, Juan Carlos Gimenez, presidente de la Sociedad de Chacareros, entidad que reúne a 300 productores, dijo que al menos unos 50 chacareros pocitanos, ubicados en la zona de Quinto Cuartel (de calle 9 a calle 14) y desde calle 9 a Mendoza, han sufrido daños muy agresivos, con pérdidas hasta 100%. "Se dañó el corazón de la chacra sanjuanina, por eso se han disparado los precios de las verduras", dijo Gimenez. Agregó que hay productores que necesitan millones de pesos para reparar por ejemplo las mallas antigranizo que se rompieron. El dirigente añadió que las plantaciones que no dañó la tormenta, las terminó de perjudicar el corte de agua de riego que dispuso el departamento de Hidráulica en los últimos 10 días, para afrontar la reparación de tres canales rotos a causa de las crecientes de la tormenta.

Vista de viñedos que terminaron en el sueldo al ceder la malla antigranizo instalada para proteger los cultivos, con la fuerza del temporal.





Área afectada

500 hectáreas abarca el área que resultó afectada por el fenómeno climático, según los agricultores pocitanos.

Ayuda extra

La Sociedad de Chacareros resolvió otorgar el servicio de tractor gratis, por algunas hectáreas, a productores afectados por la granizada. Sólo en gasoil el tractor demanda $5.000 diarios.