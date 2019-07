A medida que el cambio climático continúa afectando a los viñedos de todo el mundo, los enólogos y agrónomos están encontrando constantemente formas de combatir los cambios que se están produciendo en sus fincas.



San Juan es una zona vitivinícola considerada de región cálida, con un verano cada vez con más olas de calor lo que ha adelantado la madurez de la uva, de manera especial las blancas.



El cambio que se viene es ya una realidad. Debemos ensayar y proponer a los productores uvas aptas para enfrentar este fenómeno global. Debemos saber lo que ocurre en otros lados, pero nuestros propios ensayos será nuestra propia verdad. Comparto una nota de Vicky Denig publicada en Wine-Searcher (Nueva Zelanda) donde planatea replantar vides con variedades tolerantes al calor es solo una de las muchas maneras en que los agrónomos, científicos y enólogos están trabajando con el aumento de la temperatura en las uvas. Esto es lo que varios expertos de la industria consideran las mejores soluciones.



Corrina Wright, vinicultora y directora de Oliver"s Taranga, con sede en McLaren Vale , es considerada una pionera en el cultivo de variedades tolerantes al calor dentro de su región australiana . Para Wright, la definición de una variedad tolerante al calor abarca la capacidad de lidiar con el calor y la sequía sin "dejar caer el haz", así como mantener niveles naturalmente altos de acidez dentro de la fruta.



Ella señala que la capacidad de madurar a un ritmo normal también es clave, evitando los altos niveles de azúcar sin acidez para equilibrar. En la Taranga de Oliver, Wright comenzó a cultivar las variedades tolerantes al calor de Vermentino , Fiano y Mencia . Wright también señala que las variedades griegasde Assyrtiko y Agiorgitiko , así como Tempranillo y Touriga Nacional , también son bastante tolerantes a las altas temperaturas. "En nuestra región en particular, ha habido un movimiento para ver las variedades del sur de Italia , España y Grecia", dice Wright. "No tenemos reglas en Australia sobre lo que podemos hacer para crecer. El hecho de que las variedades francesas se sembraron originalmente en la región no significa que fueran las mejores opciones". Irónicamente, la Taranga de Oliverio fue la primera en plantar Chardonnay en McLaren Vale en la década de 1970, aunque Wright se está alejando de ella. "Somos demasiado cálidos para producir ejemplos realmente geniales", dice ella. "Chardonnay funciona mucho mejor en los climas más fríos de Adelaide Hills, Yarra Valley, Tasmania y Margaret River". Wright reemplazó sus vides Chardonnay con Vermentino y Fiano, particularmente para evitar la necesidad de agregar ácidos al vino. "Prefiero confiar en la acidez natural y el equilibrio de la viña en mis vinos, especialmente porque estamos 100% cultivados". El Dr. Bruce Bordelon, del Departamento de Horticultura y Arquitectura del Paisaje de la Universidad de Purdue, señala que los viñedos en regiones ya calurosas, específicamente en Australia, España, Portugaly Sudáfrica están particularmente en riesgo a medida que aumenta la temperatura. Señala que cambiar los parámetros de cosecha y trabajar con variedades alternativas son dos pasos muy grandes que estas regiones pueden tomar para combatir los efectos del cambio climático. "Las variedades de vino típicas tienden a (tener) alto contenido de azúcar y bajo contenido de ácido a medida que aumentan las temperaturas, por lo que las variedades que mantienen cierta acidez podrían considerarse "tolerantes al calor"", explica. Bordelon también destaca la oportunidad de desarrollar nuevas variedades, particularmente híbridos, como una forma de abordar el cambio climático y los problemas de resistencia a enfermedades. "Durante demasiado tiempo, la industria del vino se ha negado a considerar nuevas variedades", dice. "Han insistido en el cultivo de Cabernet y Chardonnay y Merlot , etc. Esas variedades tienen muchos problemas y a menudo son insostenibles para crecer". Él cita la alta susceptibilidad de Chardonnay al mildiú polvoriento, lo que lleva al uso de millones de toneladas de fungicidas en los viñedos anualmente. "Si tuviéramos una nueva variedad con la calidad de Chardonnay, la resistencia a las enfermedades y la tolerancia a las altas temperaturas, la producción sería mucho más sostenible", dice. Bordelon señala que las regiones europeas ya están comenzando a comenzar la discusión, incluida Borgoña, que acaba de anunciar una relajación de variedades que se pueden cultivar. "El cambio climático puede ser una llamada de atención en más de un sentido", concluye Bordelon.



En una publicación reciente publicada por la Universidad de California titulada Beating the Heat, el profesor de viticultura y enología Andrew Walker sugiere mirar más allá de las variedades "populares" de hoy y avanzar hacia opciones resistentes al calor, particularmente a través de técnicas de reproducción clásicas. Walker afirma que el objetivo principal de su investigación es "proporcionar nuevas variedades y portainjertos que puedan resistir mejor las enfermedades y adaptarse a una variedad de suelos". Walker deriva que las mutaciones que ocurren naturalmente no presentan la calidad requerida para adaptarse al cambio en el clima y que los procesos de clonación pueden llevar décadas. Esta es la razón por la cual las variedades de uva, según Walker, son la solución. La publicación de la UC señala que las variedades de uva blanca están en mayor riesgo, ya que sus pieles no resisten temperaturas extremas. Bordelon también destaca el hecho de que no todas las regiones tendrán la necesidad de pasar a variedades tolerantes al calor. "Las regiones de clima frío podrán cultivar variedades de maduración tardía en el futuro, lo que es bueno para ellas", explica. "Pero esas variedades no serían consideradas "tolerantes al calor"". Wright señala que, sobre todo, asegurar una fuente de agua confiable es la clave. "Para garantizar que fuésemos sostenibles, necesitábamos garantizar una fuente de agua segura para el riego por goteo cuando fuera necesario en los meses más cálidos", explica. "Hemos instalado un extenso sistema de agua reciclada en la región, que desvía las aguas residuales que se vertían en el golfo de San Vicente y causaban problemas con la flora marina, de vuelta a los viñedos". Por el contrario, Bordelon también señala los efectos del cambio climático en el medio oeste y noreste de los Estados Unidos, que probablemente resultarán en un clima variable de primavera, lo que conlleva un mayor riesgo de daños por heladas.



A nivel mundial, la moraleja de la historia es la misma: el cambio climático es real y afecta a los viñedos de todo el mundo. Bodegueros y productores deben continuar avanzando en solucionarlo.