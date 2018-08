Más movimiento: ayer se notó más afluencia de compradores en jugueterías del centro. En la Cámara de Comercio dicen que el repunte se notó viernes y lunes pasado.

Esperanzados en poder vender más por el Día del Niño, las jugueterías en el centro sanjuanino abrirán el próximo sábado en horario extendido y el domingo al menos medio día. También se sumarán a la movida, por lo menos el día sábado, las zapaterías y locales de ropa que tengan calzados e indumentaria infantil, según informó ayer la Cámara de Comercio de San Juan. Se invitará a imitar la estrategia al comercio de Rawson, Caucete y Pocito. Este mes la esperada venta de esta celebración arrancó floja pero los comerciantes se entusiasmaron con el repunte que se ha producido el viernes y lunes pasado, de la mano de un mayor uso de las tarjetas de crédito. A principios de agosto había poca financiación en los locales, pero con el transcurso de los días fue variando y ahora, en cuenta regresiva para el 19, la gente encontrará una variedad de financiación con plásticos, para todos los gustos. A las 3 y 6 cuotas que inicialmente ofrecían todos los locales, se han sumado desde el 7 de agosto las 10 cuotas fijas del Banco San Juan en más de 100 locales entre los cuales se encuentran jugueterías y locales infantiles. También esta vigente el Ahora 12, aunque la mayoría de jugueterías del centro no lo tomaron porque les resulta caro para el comercio "Ofrecemos cuotas mas cortas", dijeron por ejemplo en Rodney. Lo último en sumarse fue la promo del Banco Nación que este jueves ofrecerá 12 cuotas sin interés, y un 25% de descuento con su tarjeta Nativa en todas las jugueterías que las reciban. Esta estrategia vino de la mano de la denominada "Noche de las jugueterías", implementada por primera vez por la Secretaria de Comercio de la Nación y la Cámara del Juguete. Inicialmente adhirieron las grandes cadenas, pero ayer el presidente de la Cámara de Comercio de San Juan informó que se sumó el comercio minorista local. Este evento se realizará mañana de 17 a 22, aunque Rodríguez advirtió que el cierre es libre para cada comerciante. Además invita a los comercios a realizar descuentos y promociones durante la jornada, por lo que es posible que los clientes encuentren juguetes a menor precio, "aunque no serán los de mejor calidad", anticipó el dirigente. Eso sí, las jugueterías que adhieran se verán beneficiadas con las ventas en tres cuotas que no tendrá costo financiero alguno con las tarjetas Visa, Mastercard, American Expres, Cabal, Naranja, Nevada, Argencard y Diners. Comercios como Río Shop y Multimundo apuestan a recibir varias tarjetas. "En estos momentos económicos, las promociones bancarias ayudan mucho. Trataremos de abarcar la mayor parte de bancos", dijeron desde Giro Didáctico y Compañía de Juguetes.



Todo este combo se suma al "megaoutlet" de la Cámara de Comercio que tiene vigencia hasta el 20 inclusive, y el del comercio de Rawson, hasta fin de mes, con buenas promociones en ropa y calzado de temporada.

Operativos oficiales



Rodríguez informó que se logró el compromiso de las autoridades del municipio de Capital y de la Subsecretaria de Trabajo para realizar operativos de control de venta ambulante y trabajo infantil. Se pondrá la lupa en vendedores ambulantes que se asientan ilegalmente sobre calle Libertador y Tucumán. Desde Trabajo además se informó que se iniciará una estrategia conjunta con comercio y autoridades provinciales para evitar y dar contención a niños que están vendiendo en la calle.