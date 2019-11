Vista del parque industrial de Pocito. Es un predio chico, de sólo 4 hectáreas, pero desde su inauguración tiene todos los lotes adjudicados a empresas.

En la actualidad, de los seis parques industriales sanjuaninos que recibieron subsidios para abrir entre los años 2010 y 2012 de un programa nacional, hay tres que siguen inactivos y sin planes de activarse. Son los que se levantaron en Jáchal, San Martín y 9 de Julio, a cargo de las municipalidades. Esos polos industriales recibieron subsidios por un total de $1.200.000 esos años y aunque hicieron las inversiones -cierre perimetral, electricidad y agua, pavimento-, no lograron atraer empresas para radicarse en los mismos, según surgió de un sondeo realizado entre los actuales intendentes y el Gobierno provincial. El 50% de los parques restantes en cambio siguen resistiendo pese a los números en rojo de la economía, con varias empresas agrupadas en su interior. Se trata de los predios de las municipalidades de Pocito, que con 9 empresas asentadas y 7 activas está completo y con firmas en lista de espera; el de Albardón que contiene a 7 grandes empresas entre las cuales hay líderes de la minería y metalúrgica; y el parque de Chimbas, perteneciente a la administración provincial, donde hay 51 empresas funcionando. Estos tres conglomerados fabriles obtuvieron subsidios por un total de $3.049.338, siendo el provincial el que cosechó la mayor parte, poco más de $2,1 millones.

Los fondos fueron Aportes No Reintegrables que llegaron del Programa Nacional para el desarrollo de parques industriales en el Bicentenario, un plan implementado por el kirchnerismo (ver aparte) que no tuvo ningún desarrollo con el macrismo. Varios de los intendentes consultados tienen la esperanza de que con el cambio de Gobierno nacional vuelvan a incentivarse este tipo de programas y también que renazcan interesados en invertir cuando cambie el rumbo económico. Es el caso del jachallero Miguel Vega, reelecto como intendente por otros cuatro años, que está ilusionado en volver a reactivar el polo industrial que estuvo funcionando hasta el 2016. ""Intenté varias veces renovar la inscripción pero la Nación no prestó mucha atención", dijo el jefe comunal, quien agregó que la expectativa es con el nuevo gobierno reactivar el programa semillero para que la planta clasificadora de semillas instalada en el predio permita a los productores reanudar los trabajos paralizados hace unos años. El parque tiene 29 hectáreas y se creó en el 2011. Tiene cierre perimetral con alambrado olímpico, agua potable, planta cloacal y una parte está asfaltada. También está previsto dotarlo de gas natural, cuando algún día se plasme el proyecto diseñado por la provincia para llevar ese servicio al departamento. Tiene en su interior un secadero de tomate que no está en funcionamiento, y Vega terminó un edificio para la planta clasificadora.

Por su parte, Cristian Andino, intendente de San Martín, y que también continuará al frente del departamento, recordó que inauguró el parque industrial el 7 de diciembre de 2011. ""El intendente anterior no logró activarlo, y yo desde el 2015 me cansé de ofrecerlo y no hemos tenido suerte", dijo Andino, quien explicó que actualmente hay una empresa del sur nacional que estuvo consultando. Tiene 26 hectáreas y está ubicado en avenida Sarmiento y Belgrano, cuenta con cierre perimetral, calles pavimentadas, agua y servicios. El polo industrial creado en 9 de Julio también está vacío. ""Trabajamos mucho para seducir empresas, pero el freno es la situación económica del país. Ha sido complicado para nuestra gestión reactivar el parque, lo que siempre dicen los inversores es que no tienen seguridad jurídica", dijo el intendente Gustavo Núñez. Este parque inicialmente iba a albergar la fábrica solar que luego fue reubicada en Pocito. Tiene 42 hectáreas y en muchos tramos del cierre perimetral han sufrido robos de la tela.

El polo fabril de Pocito de 4 hectáreas está en calle Maurin, entre 6 y 7 y tiene todos los lotes adjudicados, coexistiendo metalúrgicas, un fábrica de tomates y otra de vinagre, reciclados plásticos, fabrica de calzados y ropa de seguridad, rectificadora y troqueladora. ""Tenemos lista de espera", dijo el intendente Fabio Aballay. Juan Carlos Abarca dice que el parque tecnoindustrial de Albardón cuenta con habilitación nacional y provincial. Allí alberga grandes firmas como YPF, Barrick y Krah, entre otras.

El parque industrial de San Juan ubicado en Chimbas es el más grande y genera 500 puestos de trabajo con sus 51 firmas. La última obra de infraestructura fue una perforación con electrobomba de agua.



Otros que intentaron

3 municipios más anunciaron alguna vez hace unos años la creación de parques industriales en sus departamentos, pero no llegaron a concretarse: Caucete, Iglesia y Sarmiento.

Lo que dio impulso a una ola de auge

El Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales Públicos en el Bicentenario creado en julio de 2010 tuvo como objetivo contribuir al desarrollo de los parques industriales en el país, así como de las empresas radicadas. El requisito fue que todo parque industrial que quisiera acceder a los beneficios debía estar inscripto en el Registro Nacional de Parques Industriales (Renpi). El Programa contempló el otorgamiento de Aportes No Reembolsables (ANR) a los parques industriales públicos, para la realización de obras de infraestructura dentro del mismo parque. También contempló la realización, a través del Ministerio de Planificación Federal, de obras de infraestructura extramuros y el otorgamiento de créditos para las pequeñas y medianas empresas.