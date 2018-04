Desde el 1 de abril es obligatorio en todo el país que los comercios, prestadores de salud, diferentes oficios y todo tipo de monotributistas reciban tarjetas para las compras.

Pese a los reclamos de los comercios minoristas que esgrimen que fuera del centro un 70% de comercios no puede cumplir con la exigencia por la falta de conectividad y telefonía, y lo caro que sale el sistema; los sabuesos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) desde esta semana no tendrán miramientos. Fuentes del sector informaron que los controles a partir de ahora se multiplicarán en la provincia y habrá una verdadero presión para que los comercios, kioscos y monotributistas instalen el posnet y acepten la tarjeta de débito y de crédito.



La entidad advirtió que las multas irán de 300 a 300 mil pesos para los incumplidores, llegando incluso a afrontar clausuras. La "cacería" se realizará a través de los propios inspectores que visitaran los negocios y también a partir de los clientes que también podrán denunciar a través de la pagina web a quienes no les reciban sus plásticos o les cobren más que por el pago en efectivo para sus compras (ver aparte). Las únicas excepciones que contempla la normativa fiscal es que el comercio esté en localidades de menos de 1.000 habitantes o que el importe sea inferior a 10 pesos. Para los casos de falta de conectividad -un problema que en San Juan es grave, porque sólo la ciudad capital cuenta con un servicio optimo- el comerciante tendrá que probar si efectivamente existe ese problema; aunque las autoridades del fisco no indicaron de qué manera se podrá certificar ese problema.



""La preocupación nuestra es en los departamentos. Hace seis meses hicimos un relevamiento y en el único lugar donde no hay problemas de conectividad es en la ciudad de San Juan. Sí hay problemas en Ullum, en Zonda, en Rawson, en Rivadavia, sin mencionar a los departamentos más alejados", reclamó ayer el presidente de la Cámara de Comercio, Hermes Rodríguez, quien agregó que existe una gran porción de negocios que no cuentan con el sistema.



Si bien se ha implementado una tarifa especial para monotributistas y pese a que en algún momento se dijo que la instalación del posnet seria gratis los primeros dos años, Rodríguez comentó ayer que se deben pagar 600 pesos por mes de alquiler del aparato, y además las comisiones al banco por cada transacción con plásticos. En los bancos indicaron que el arancel que el comercio debe pagar al banco por la tarjeta de débito es de 1,1% por cada venta, mientras que para las de crédito sube al 2,35%. Además, el aparato de posnet cuesta $800, y el comercio debe contar con servicio de internet. Entre los comerciantes más pequeños ya se habla que estos mayores costos serán trasladados al precio final, lo que aumentará la inflación e impactará en la población de menores recursos. Adrián Palacios, desde la Unión de Kiosqueros de la República Argentina, dijo que en algunos productos, como los cigarrillos, el margen de ganancia es muy poco, de 3%. Incluso ayer desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa se salió a advertir a las autoridades que esto conspira contra la decisión del comerciante en adoptar el cobro electrónico, especialmente en los pequeños comercios de barrio. Sin embargo, su titular, Fabian Tarrío, aconsejó a los comercios que cumplan con la obligatoriedad del uso del posnet para recibir pagos electrónicos.



>> Lo que dice la AFIP

*Para clientes: La tarjeta de débito es un medio de pago equivalente al efectivo, por lo tanto no se puede cobrar un monto adicional por su uso en operaciones de compra de bienes o pago de servicios.



Si en un comercio ofrecen un descuento por pagar en efectivo o no tienen terminal de cobro con tarjeta de débito, se lo puede denunciar desde un celular smartphone o similar, con acceso a internet. Para ello hay que escanear con el dispositivo el código QR que figura en el "Formulario 960 Data fiscal" del local, que se encuentra pegado en la puerta o cerca de la caja de cobro.



*Para comercios: El costo que insuma adoptar el sistema podrá computarse como crédito fiscal del impuesto al valor agregado (IVA). Los monotributistas no pagarán comisiones transaccionales por el uso del POS para cobrar con tarjeta de débito, mientras que los responsables inscriptos en el IVA que lo instalen tendrán bonificaciones en el costo por el alquiler del dispositivo, además de computar como crédito fiscal el 50% (hasta $ 300 por mes y por equipo) del costo del alquiler del POS. La AFIP disminuye en un 50% las retenciones del IVA y Ganancias en todas las operaciones con tarjetas de débito.



*Reintegros: El Impuesto al Valor Agregado (IVA) es un adicional del 21 % contenido en el precio de las operaciones y se paga con toda compra o servicio. Se les devolverá el 15% del monto a los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo garantizado al que se refiere el artículo 125 de la Ley 24.241. También a los beneficiarios de la asignación universal por hijo para protección social; los beneficiarios de la asignación por embarazo, los beneficiarios de pensiones no contributivas nacionales con haber mínimo, empleadas domésticas y los beneficiarios de la prestación económica universal del Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina, PROGRESAR.