El dólar continúo imparable este martes pese a que el Banco Central retomó su estrategia de las subastas: escaló un 1,6% (50 centavos) al récord de $ 32,07 y anotó su sexta suba en fila en bancos y agencias de la city porteña.





Fue en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa se disparó 38 centavos y cerró a $ 31,35, pese a que el Banco Central colocó u$s 200 millones, en dos subastas separadas sobre una oferta total de u$s 600 millones, en momentos en que el mayorista trepó a su mínimo histórico por dudas internas y preocupaciones externas.





La autoridad monetaria reportó una primera subasta de u$s 100 millones a un precio promedio de $ 31,2592 y un mínimo adjudicado de 31,2130 unidades, mientras que en la segunda licitación colocó otros u$s 100 millones a $ 31,4365 y un mínimo de 31,40 unidades. Cada licitación fue por hasta u$s 300 millones.





La moneda estadounidense se apreció en medio de una persistente dolarización de carteras ante la falta de credibilidad sobre la marcha de la economía, en momentos de una alta inflación y una tendencia recesiva del PBI, dijeron operadores. Agregaron que la debilidad de la lira turca y de las monedas en la región también se conjugaban en contra de la plaza local, pese a una ligera caída del dólar por una menor aversión al riesgo global. En la región, el dólar se apreciaba un 1,1% en Brasil, un 1,2% en México y un 1,7% en Colombia.





En el mercado informal, en tanto, el blue avanzó 80 centavos a $ 33, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño y se ubicó de nuevo por encima del tipo de cambio oficial. El "contado con liqui", por su parte, subió ayer 23 centavos a $ 31,17.





Por último, las reservas del Banco Central cedieron u$s 186 millones hasta los u$s 55.154 millones.