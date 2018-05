En el gobierno provincial no niegan la preocupación existente por las obras que pueden verse afectadas ante el recorte de U$S 3.800 millones que anunció la Nación para este año, sin embargo estiman que San Juan será de las provincias menos afectadas porque fue una de las que menos recursos recibió en las partidas presupuestarias 2018 (ver infografía). Fuentes oficiales aseguraron que el plan de viviendas, por ejemplo, no se verá afectado porque se ejecuta con dinero proveniente del Fonavi, que corresponde al reparto de coparticipación que no será tocado en el ajuste. Además el gobernador Uñac ayer destacó que muchas obras se hacen con fondos provinciales. "La obra pública nacional en la provincia de San Juan la podemos contener, por ejemplo, en la obra de la ruta 40 sur, porque la 40 norte la paga la provincia todavía. Pero no hay una fuerte incidencia, lo demás se hace con fondos provinciales", dijo el Gobernador. Agregó que el anuncio nacional "fue general y tuvo ejes importantes que generan preocupación y no lo podemos negar", por lo que admitió que "habrá que "seguir mirando día a día el impacto, que no afecte a la obra pública provincial". Ante la falta de precisiones, Uñac advirtió que "hay que ser prudente en las declaraciones hasta tener certezas", porque no quiere generar alerta en la sociedad sobre medidas que no están absolutamente determinadas. En cambio sí opinó respecto a la decisión política de ajustar el déficit fiscal recortando obra pública: "Nosotros queremos que al gobierno nacional le vaya bien, y si ellos estiman oportuno que éste es el camino a transitar, espero que sea el acertado y que tenga el menor costo posible para el trabajo argentino. La obra pública implica empleo argentino, empleo sanjuanino y esperemos que impacte de la menor manera en la sociedad", aseguró.



Respecto a las obras que pueden estar en riesgo, recordó que San Juan "había quedado rezagada" en la distribución de fondos para obra pública, por lo que reiteró que "no hay una fuerte incidencia". Además de mencionar el tramo de la ruta 40, actualmente en construcción, Uñac enumeró también la financiación proveniente de la Secretaría de Hábitat y de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, que inciden en obras de cloacas y agua potable en varios departamentos. "Espero que eso no haya sido tocado, que se haya salvado dentro de ese recorte. Lo demás es acotado", reiteró. Fuentes oficiales deslizaron además que el dique Tambolar quedaría fuera del ajuste porque tiene un mecanismo de financiación diferente, mediante repago de energía.

>> Las constructoras

El presidente de la delegación local de la Cámara Argentina de la Construcción, Enrique Velasco; se mostró preocupado por el anuncio del recorte en obras públicas, pero consideró que habrá que esperar a conocer dónde van a recortar, porque aseguró que en el país hay obras ""que son más prioritarias" que otras. ""Han dado a conocer un monto global que es lo que ellos necesitan para cubrir el déficit, pero por la rapidez con que lo han hecho; imagino que aún no tienen evaluado qué recortarán", dijo Velasco. En coincidencia con el gobernador, destacó que la provincia recibió asignaciones muy pobres para obra pública por parte del gobierno nacional. ""Lamentablemente esta provincia, al hacer bien los deberes no fue premiada, sino que fue castigada y quedó rezagada en el reparto de partidas por haber hecho una buena administración", reflexionó. Agregó que frente al recorte, tendrá menos que perder. Entre las obras que le preocupan mencionó el dique El Tambolar y el túnel de Agua Negra.

El dólar bajo tendencia alcista



El dólar frenó ayer la escalada alcista de los últimos días y retrocedió 72 centavos respecto al cierre de la víspera, en 22,28 pesos en el mercado minorista. En tanto en los bancos mostraba un retroceso con respecto a la jornada cambiaria anterior. En San Juan por ejemplo, en el Superville se encontraba a $22,15 y en Banco San Juan a $21,98 cerca del mediodía.

Analistas dicen que aún resta más por hacer



Analistas consultados por Reuters señalaron que la economía argentina podría crecer sólo entre un 2 y un 2,5 por ciento. "El éxito no está garantizado, aún resta más por hacer, pero la probabilidad de tener éxito es mayor que si las autoridades no hubieran reaccionado como lo hicieron", dijo Alberto Ramos, analista de Goldman Sachs en Nueva York.

Frenan la compra del avión presidencial



El Gobierno decidió suspender por este año la adquisición de un nuevo avión presidencial para los traslados internacionales en sintonía con el anuncio de reducir el déficit previsto para este año. El Tango 01 fue adquirido en 1992, y según estiman se necesitan U$S26 millones para repararlo.

U$S 56.013 millones, en reserva



Las Reservas Internacionales del Banco Central finalizaron en U$S 56.013 millones, con una disminución de U$S 134 millones respecto al día hábil anterior. La variación de las divisas frente al dólar, los títulos externos y otros instrumentos financieros arrojaron un monto negativo de U$S 14 millones. Ayer el BCRA no vendió dólares.