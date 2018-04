A partir de ahora, todos los comercios y profesionales que atienden a consumidores finales deben aceptar tarjeta de débito, según una disposición de la AFIP. El titular del fisco Leandro Cuccioli, dijo que comenzarán a fiscalizar el uso del posnet y pidió a los consumidores que denuncien a los establecimientos que no operen con este medio de pago.

Meses atrás, luego de implementar planes de facilidades para instalar equipos posnet, el fisco lanzó una aplicación para celulares para denunciar a los que incumplan con la norma.

El programa permite escanear el código QR del vendedor e informar qué irregularidades cometió: si no acepta la tarjeta de débito como medio de pago o no entregó factura, por ejemplo. La denuncia no puede ser anónima: el fisco pide CUIT, e-mail de contacto y número de teléfono.

A partir de esas denuncias, dijo Cuccioli, la AFIP enviará inspecciones a los puntos de venta. "Esto depende mucho de los consumidores. Hay una app para mandarnos una alerta. No podemos ir médico por médico, o psicólogo por psicólogo, tienen que ayudarnos. Si no, nunca vamos a llegar a lo que tiene que ser un cambio cultural", afirmó Cuccioli en diálogo con la prensa.

Según Cuccioli, la AFIP controlará a los comercios en etapas. Primero, a partir de las denuncias de los consumidores, realizará visitas "inductorias". En ellas, los inspectores notificarán a quienes no tengan posnet o no lo usen correctamente y hasta efectuarán una rápida capacitación.

Luego realizará una visita "de control". Si el incumplimiento sigue, el inspector labrará el acta de infracción correspondiente. Recién ahí podrá aplicar sanciones, que pueden incluir clausuras de entre dos y seis días.

Fuente: TN