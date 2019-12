En el Gobierno sanjuanino hay apuro para que la administración de Alberto Fernández nombre a la brevedad a los integrantes de la Entidad Binacional Túnel de Agua Negra (Ebitan) para reactivar el proyecto de construcción de la megaobra. La iniciativa se paralizó en el último tramo de la gestión anterior y con los nuevos miembros del organismo en funciones en la práctica constituirá el primer gesto político del nuevo presidente para darle impulso a la iniciativa.



El ministro de Obras y Servicios Públicos, Julio Ortiz Andino, dijo que hay apuro en que estén los nuevos miembros del Ebitan para retomar el plan y que incluso el gobernador Sergio Uñac ya habló el tema con el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis. "Hay muy buenas posibilidades para el proyecto y estará entre las obras que va a priorizar la Nación", dijo el ministro sanjuanino.



El Ebitan es un ente binacional que se reunió por primera vez el 26 de enero de 2010 y que está integrado por funcionarios argentinos y chilenos. Fue creado con el propósito de coordinar el proceso de licitación y construcción del túnel internacional, destinado a unir a ambos países. Si bien en mayo del 2017 se hizo la apertura de los sobres con las propuestas de los 10 consorcios interesados en construir la obra (ver Cronología), durante la última parte del gobierno anterior se frenó. La razón fue que en Chile consideraron que el costo excede los 1.500 millones de dólares que aportará el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para los trabajos y a que también en la administración macrista no se notaron señales de interés en seguir impulsando la megaobra.



La obra del túnel internacional es uno de los puntos principales en la agenda del gobernador Sergio Uñac y se trata de un proyecto que unirá Porto Alegre, en Brasil, con el Puerto de Coquimbo, en Chile, garantizado la salida al Pacífico no sólo a San Juan sino también a La Rioja, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, a lo que se debe sumar a Brasil, Uruguay y Paraguay.



En la última visita de campaña a San Juan de Fernández, el 1 de octubre pasado, el entonces candidato presidencial prometió incluir el proyecto en su agenda de gobierno. Y no fue la única vez que habló del tema con el gobernador Uñac. Pero ahora el apuro en el Gobierno sanjuanino es que el Ebitan retome su actividad rápidamente. Por eso se considera que el nombramiento de los nuevos integrantes será un gesto político de Fernández para San Juan y para el futuro de la iniciativa.



La última vez que se reunió el organismo fue el 18 de octubre pasado. En el encuentro se acordó que los equipos técnicos de ambos países iban a trabajar en los diversos ítems de la obra para determinar el precio definitivo del túnel. Incluso el BID, en su carácter de financiador, también puso a disposición especialistas en ese campo para la tarea. También el Ministerio de Obras Públicas de Chile dio a conocer su intención de realizar un estudio integral de conectividad entre San Juan y la Región de Coquimbo.



Los hitos de la iniciativa

18 de diciembre

2015

El entonces presidente Macri y Alfonso Prat Gay informaron que el BID ponía a disposición un crédito para el túnel.

21 de mayo

2016

En visita a San Juan, el presidente del BID, Luis Moreno, confirmó el otorgamiento del préstamo para la megaobra.

31 de mayo

2017

Se hizo en Chile la apertura de sobres con los consorcios interesados en la obra. Fueron 10, con un total de 26 empresas.

6 de julio

2018

Se postergó la publicación de los consorcios que pasaron a la licitación. Se informó que los pliegos no estaban listos.

18 de octubre

2019

Se reunió por última vez el Ebitan para trabajar en el ajuste del presupuesto para la construcción del túnel.



Integrante



El ministro Julio Ortiz Andino fue integrante del Ebitan en representación del Gobierno de San Juan. Y dijo que va a continuar formando parte del organismo. Todavía no hay fecha para una próxima reunión, hasta tanto estén los nuevos representantes.