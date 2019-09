En San Juan hay 142 agentes inmobiliarios que no tienen título habilitante ni están matriculados para ejercer la actividad, según un relevamiento del Colegio Público de Corredores Inmobiliarios. Para que cesen de actuar al margen de la ley y no engañen a sus clientes, la entidad presentó una denuncia penal en la que ya tomó intervención el juez Benedicto Correa, del Quinto Juzgado de Instrucción. En el planteo mencionan los presuntos delitos de estafa y de usurpación de título porque no están registrados ni cuentan con la autorización para ejercer la profesión.



Según Josefina Pantano, titular del colegio, previo a la denuncia hubo intimaciones para que se adecuaran a la ley, la 1108-A, pero la mayoría no se quiso ajustar a la norma, que establece que para ejercer la actividad deben tener título habilitante, otorgado por una universidad autorizada, y después matricularse. Para actuar deben pagar 600 pesos por mes. En el colegio hay 186 matriculados que actúan con el control de un tribunal de ética, que los puede suspender o quitar la matrícula, según la irregularidad cometida.



El propósito de la denuncia, con el patrocinio del abogado Marcelo Fernández Valdez, es resguardar los bienes y el patrimonio de los ciudadanos, con profesionales formados y controlados, porque en el caso de una irregularidad en cualquier operación no hay una entidad, como el colegio, en la que puedan realizar una denuncia. Así, cuando alguien es estafado en un negocio inmobiliario, no suele saber si la transacción fue hecha con un profesional. En los sectores más humildes la situación empeora porque cuando son víctimas de un fraude no lo denuncian, y pierden todos sus ahorros.



San Juan no es la primera provincia en la que se denuncia a los corredores que actúan al margen de la ley. Por ejemplo en Córdoba, la Cámara del Crimen decidió elevar a juicio oral el caso de una persona que realizaba actividades de corretaje inmobiliario sin matricula profesional, que es la otorga el Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios de esa provincia.



En San Juan la denuncia, que fue presentada en marzo, ya está en manos del juez Correa, que dispuso tomar las primeras medidas, como es verificar si hay personas que están actuando sin el título y sin estar inscriptos en el colegio. Después vendrá el llamado a indagatorias.



Para verificar si se está ante un profesional autorizado, se puede consultar la página www.corredoresinmobiliariossj.org. "El nuestro es un colegio que tiene las puertas abiertas para quienes deciden cumplir con la ley", dijo Pantano.

"Confiamos en que quien actúa al margen de la ley se acerque a matricularse en el colegio". JOSEFINA PANTANO - Titular del colegio

Las claves

Título

Para ejercer el corretaje inmobiliario, el primer requisito es tener título universitario otorgado por una universidad autorizada, como pueden ser la Católica de Cuyo, la Siglo XXI o la Blas Pascal. Después de dos años y medio de estudios se obtiene el título de corredor de comercio a corredor inmobiliario.

Matrícula

Además del título universitario, el profesional debe matricularse en el Colegio Público de Corredores Inmobiliarios, que es el autorizado por ley para el control y supervisión de la actividad en la provincia. La entidad tiene un tribunal de disciplina que castiga las conductas irregulares que se puedan cometer.

Presentación

El colegio presentó una denuncia penal para que el juez Benedicto Correa investigue si hay personas en la provincia que están actuando al margen de la ley, sin título ni matrícula habilitante. Se sospecha que están cometiendo los delitos de estafa y de ejercicio ilegal de la actividad en la provincia.