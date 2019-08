Momento del encuentro de ayer el gobernador Uñac y miembros de su Gabinete con Oscar Llanos, coordinador del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional.

El Gobierno provincial redobló la apuesta con su pedido al Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional porque además del crédito para construir la red de fibra óptica para la provincia le agregaron ahora una batería de obras de saneamiento con las que buscan realizar obras de cloacas para barrios de Pocito, Rawson y Rivadavia, y de agua potable para las localidades de Retamito, Las Lagunas y Tres Esquinas, en Sarmiento. Eso sucedió ayer cuando el gobernador Uñac y el ministro de Infraestructura, Julio Ortiz Andino, recibieron al equipo de técnicos del Fondo Fiduciario, que se dedica a financiar obras en todo el país con dos tipos de fondos, los propios y los de entidades multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el CAF y Fonplata. La visita de ayer fue encabezada por el coordinador del Fondo Fiduciario, Oscar Llanos. "Este fondo cuenta con 1.020 millones de dólares para distribuir en distintas provincias. Nosotros le estamos pidiendo varias obras, pero no sabemos cuántas de ellas van a aprobar", dijo el ministro Ortiz Andino. Añadió que los funcionarios anticiparon que "el informe va a ser positivo para las obras solicitadas por la provincia", pero prefirió ser cauto con la promesa porque según dijo, "los fondos no son interminables, no creo que nos den para todos". A fines de julio la provincia recibió el primer aval de este organismo para un crédito de 28 millones de dólares para poner la red de fibra óptica, luego de un encuentro entre el ministro de Hacienda, Roberto Gattoni y el presidente del Fondo Fiduciario, Alejandro Caldarelli. Este último prometió enviar una misión de técnicos a revisar el proyecto y eso es lo que sucedió ayer. Ortiz Andino explicó que el crédito para la red de fibra óptica se canalizaría con fondos propios del organismo nacional, y el resto de las obras con los provenientes de entidades multilaterales. Pero no son los únicos pedidos por obras que realizó la provincia: antes también solicitó plata para la construcción del túnel de Zonda, para el soterramiento del canal Benavidez y para dos proyectos energéticos, uno fotovoltaico en Ullum y el eólico en Tocota, Calingasta. No hay fechas para las respuestas, y tampoco se informó el monto total del financiamiento solicitado, pero Ortiz Andino anticipó que cree que ""un par de proyectos" se podrían licitar este segundo semestre.

Fondo fiduciario

Es una entidad creada por Ley 24.855 que tiene por objetivo asistir financieramente a las provincias y



a la Nación brindando financiamiento de obras de infraestructura económica y social tendientes la integración nacional, el desarrollo regional y el intercambio comercial. La multiplicidad de obras de infraestructura financiadas por el fondo abarcan un amplio listado de categorías: viales, arquitectura, energía, hidráulica, saneamiento y urbanismo, siempre con el objetivo de incidir positivamente en las comunidades fortaleciendo sus economías y apuntalando el desarrollo y la generación de empleo genuino.

Conectividad

Dentro del programa San Juan Conectada la provincia ha solicitado un crédito de hasta 28 millones de dólares para colocar la red de fibra óptica, que tiene una tasa accesible, con período de gracia y un plazo de devolución de cinco a seis años. Con la red de fibra óptica y la correspondiente inversión privada posterior, el Gobierno provincial apunta a brindar un servicio de mayor calidad en comunicación y conectividad en distritos alejados. Si bien la Nación se encuentra en una etapa de ajuste y recursos limitados, Gattoni puso la mira en un fondo especial que tiene la administración central que ya se encuentra constituido y con dinero.