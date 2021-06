La Cámara de Turismo de San Juan, que está asociada a Fedecatur e integra la mesa directiva a nivel nacional, se sumó ayer al pedido nacional de cara a las próximas vacaciones de invierno, y pidió que se permita la actividad turística, según informó su presidente, Daniel Paroli.

Un comunicado de la Cámara Argentina de Turismo señala que el sector se encuentra trabajando ""fuertemente para la puesta en marcha del turismo en cada uno de los destinos turísticos y centros

invernales del país", y advierte que el año pasado las vacaciones de invierno se perdieron "y las economías regionales no están en condiciones de soportar otra situación similar". Bajo el argumento de que el turismo es motor de desarrollo y generador de empleo en cada rincón del país, se pide a las autoridades que la actividad pueda reactivarse. ""En el marco de esta crisis, la peor en la historia del sector, con miles de hoteles, prestadores de turismo y agencias de viajes que han cerrado sus puertas para no volver a abrir, con congresos y exposiciones prohibidos y con la gastronomía jaqueada, no estamos dispuestos a seguir sufriendo limitaciones a la hora de trabajar", y advierten que el Ministerio de Salud de la Nación, confirmó que el turismo no incrementa los contagios.