El presidente del Banco Nación (BNA), Javier González Fraga, aconsejó a los empresarios no aumentar los precios para poder vender y evitar endeudarse a altas tasas de interés, que seguirán altas hasta que baje la inflación. En una visita por primera vez a San Juan, dio una entrevista exclusiva a DIARIO DE CUYO y dijo que en 2 o 3 meses la gente sentirá la mejoría.





-¿Cree que la inflación va a ser del 23% el año próximo?



-Sí. Estoy convencido, quizá por debajo. No es tan difícil esa meta. Mi consejo a los empresarios es piénsenlo dos veces antes de subir los precios, que te haya subido el gas, la electricidad no significa que si vos aumentas vas a vender. Es preferible vender con menos rentabilidad.





-¿Cuándo van a bajar las tasas de interés?



-Una vez que tengamos la inflación controlada, menor al 25%. Eso le dará la luz verde al Banco Central para bajar las tasas. Va a ser más lenta la baja de tasas de interés que la inflación. Mi recomendación es no se apresuren a endeudarse, cuidado con la acumulación de stocks los empresarios. Financiar stock a estas tasas puede generar quebranto, es preferible vender hoy y no dentro de 6 meses.





-El dólar está subiendo nuevamente, ¿hay que preocuparse?



-No. Está a la mitad de la banda, y es bueno que esté a ese nivel. No son malas noticias para el sector exportador y esa suba ya está metida en el precio, así que no debe afectarlos. Los peligros de la economía están conjurados, el déficit fiscal va a ser cero en 2019 y las Lebac se terminan de desarmar antes de fin de año.





-¿Dice que ya se atravesó lo más difícil?



-Sí. Por supuesto que la gente no lo siente, lo va a sentir en 2 o 3 meses, ahí la mejoría va a ser evidente para todos.





-Pero en un año electoral, ¿no generará tensión en economía?



- Para el momento de las elecciones la gente va a sentir la mejoría. Yo hasta junio no voy a perder tiempo en encuestas.





-¿Qué nos puede contar de la supuesta iliquidez del Nación?



-El exgobernador Gioja hizo un comentario desafortunado, metió la pata. Si hubiera averiguado un poquito sabría que yo no estaba en Indonesia, y menos paseando, sino que fui a recibir un premio al Banco Nación. Este rumor es producto de una disputa salarial con Sergio Palazzo (gremio bancario) que se solucionó hoy. Pero el banco no está ilíquido, no perdió capital y el presidente no está paseando como dice Gioja.





-El gobierno local ofrece préstamos muy baratos a las pymes, a tasas del 24% ¿por qué el Nación no lo hace?



-El presupuesto de San Juan es superavitario por la minería, y pueden prestar a una tasa muy baja. Nosotros estamos pagando 50% para que nos traigan depósitos, si prestamos a 24% en 2 años desaparece el Banco Nación. Además los subsidios pasan por el presupuesto, los tienen que votar la gente, pasar por la cámara provincial o nacional. Nosotros le préstamos a quien no le presta la banca privada, pero no le podemos regalar el dinero.





-Las economías regionales dicen que la mejora competitiva se diluyó con costos energéticos, alta tasa de interés y presión impositiva, ¿qué piensa?.



-El argentino se queja siempre, pero claramente hemos mejorado a lo que teníamos 6 meses atrás. Con este tipo de cambio hay muchas actividades de San Juan que pasan a ser competitivas. A uno le gustaría que nos sigan regalando la energía como era antes, pero la energía no se puede regalar porque tiene un costo, y no veo que los argentinos estemos apagando la luz como deberíamos. Debemos incorporar la austeridad, empezar a tener energías alternativas. Estamos haciendo lo que hay que hacer en materia macroeconómica y energética, para una Argentina insertada en el mundo que pueda crecer no 3 años, sino 30 seguidos al 4%. El banco Nación tiene mucho por hacer en este proceso, a las pymes, a las familias que le damos acceso a una vivienda. Ahora por la devaluación ha subido el costo de la vivienda, pero eso se acomodará.





-¿Qué pasó con los créditos hipotecarios en San Juan?



-Hay menos demanda en todo el país, pero no hay incumplimiento. Gracias a las deudas de un crédito por UVA la gente pudo comprarse hace un año una casa que hoy vale mucho más que lo que debe. El banco está buscando a su vez desarrollos inmobiliarios para financiar, porque hay que construir, no sólo financiar la demanda.





-¿La gente le escapa a los créditos UVA porque le teme a la inflación?



-¿Y no le teme a pagar un alquiler? No hay que tenerle miedo a la inflación porque va a ir para abajo, y los alquileres van a seguir subiendo. En lugar de tirar la plata en un alquiler, que todos los meses invierta una cuota y va comprando un pedazo de su casa. Tenemos una línea de ahorro y préstamo para hijos menores y en lugar de gastar plata en una fiesta de 15 se le regalan metros cuadrados, y cuando el hijo tiene un trabajo puede tomar prestado 9 veces lo ahorrado.





-¿Las últimas medidas de bajar reintegros y aplicar retenciones no desalientan la inversión?



-Primero hay que controlar la inflación y esas medidas son coyunturales, para equilibrar las cuentas. No hay mayor desaliento a la inversión que la inflación, debemos atravesar estas medidas que son impopulares.

Microcréditos



El titular del Nación dijo que la entidad le empezará a dar mucho impulso a los microcréditos para la producción. ""Son para comprar un horno para hacer empanadas, acomodar un cuarto en la casa para recibir turistas o ampliar un taller", dijo. Se prestan $80 mil "nada más explicando que se quiere hacer", hasta $200 mil pesos "sin siquiera pedir que estén inscriptos en la AFIP, sólo requerimos que expliquen la capacidad de repago, y hasta $2 millones. Pueden ser devueltos en más de 18 cuotas, y hasta 36 cuotas.