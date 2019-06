Reunión. Los ministros del área de la producción de las provincias se juntaron con funcionarios de Agroindustria y se habló de la negociación con la UE.

Los ministros de la Producción de las provincias argentinas, que se reunieron ayer en Córdoba en el marco del Consejo Federal Agropecuario, les plantearon a los representantes del Ministerio de Agroindustria, que conduce Luis Miguel Etchevehere, que antes de cerrar un acuerdo Mercosur-Unión Europea se tengan en cuenta los intereses del interior. La preocupación, en el caso de las provincias vitivinícolas como San Juan, es porque si se eliminan los aranceles de exportación, puedan ingresar vinos de países europeos, como España y Portugal, que tienen subsidios en origen y puedan perjudicar el mercado en la región, que ya tiene problemas de bajos precios y sobrestock.



Andrés Díaz Cano, titular de la Producción de San Juan, dijo que "en esta discusión tan importante les hemos pedido a los representantes de la Nación que antes de tomar una decisión se consulten a las provincias y a las entidades del interior".



En medio de la negociación entre el Mercosur, que integra Argentina, con la Unión Europea, en el sector vitivinícola en particular hay preocupación por la posibilidad de que se impulse una política de "acceso a mercados" que no contemple los intereses concretos del sector y que, por el contrario, se impulse un convenio que favorezca a otras producciones primarias más tradicionales en el comercio entre la Argentina y Europa. El temor es porque, por ejemplo, el grueso de las bodegas con vinos destinados al mercado local sufrirían una severa competencia frente a productos que en muchos casos tienen fuertes subsidios en sus países de origen, como en los casos de España y Portugal.



"No queremos repetir la experiencia del ingreso de vinos de Chile", dijo Díaz Cano.



Desde la Cámara de Bodegueros, que reúne a unos 29 establecimientos fraccionadores en San Juan, Mario Pulenta sostuvo que "nuestra entidad está a favor del acuerdo" por la posibilidad de que se abran nuevos mercados para la salida de los productos locales.



A contrapelo de esta institución, Ángel Leotta, titular de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) y representante de la Cámara Vitivinícola, expresó que "el arancel cero para el ingreso de vinos europeos no es negocio para nosotros. Con una economía endeble como la que tenemos no nos favorecería". En cambio, el dirigente propuso negociar una reducción de aranceles gradual. "Nos pueden inundar con vinos", advirtió el dirigente.



Pablo Martín, dirigente del sector vitivinícola de la Cámara de Producción de Pocito, manifestó que "nos parece bien avanzar en el acuerdo, pero la competencia debe ser en igualdad de condiciones".



Fernando Morales, titular de la Cámara Argentina de Exportadores de Mosto, opinó que la Unión Europea "es un destino más chico, pero todo suma".



La otra preocupación en la negociación es Brasil porque es el mayor comprador de vinos de la UE y una baja de los aranceles de importación prácticamente desalojaría a los productos locales de ese mercado.

Ventas

223

Es la cantidad de millones de dólares que en vinos le vendió el Mercosur, que integra Argentina, a la Unión Europea en el 2018.