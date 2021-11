Crece la polémica en Rawson por la concesión que el intendente Rubén García hizo de una parte del predio José Dolores a la Cámara de Comercio Agroindustrial y Turismo para instalar un polo gastronómico y patio cervecero, denominado Golden Mean, porque que el centro comercial que quedó fuera salió a acusarlos de no incluirlos en la iniciativa. La escalada ya tomó matices políticos porque esta última entidad denunció irregularidades en el contrato, pidió la banca del vecino para el miércoles próximo y amenaza con pedir juicio político al intendente. El Concejo Deliberante también tomó cartas en el asunto y han derivado a comisión el contrato de concesión para analizarlo, porque el escrito fue firmado por el intendente y el secretario de Hacienda y no tiene la anuencia de la Asesoría Letrada. Ayer no fue posible contactar al intendente para saber qué pasará con el polo gastronómico y los shows artísticos que se planean hacer en el terreno ubicado en calle Ramón Franco, entre 4 y 5.

El problema se generó a partir de la concesión por dos años que hizo el jefe comunal a la entidad que preside Gastón Villordo el 26 de octubre pasado. El municipio le entregó "en préstamo, el uso y goce de una fracción del inmueble del predio gaucho José Dolores", en el Médano de Oro con el fin de expandir la ruta gastronómica y turística de esa localidad. Villordo explicó que allí se instalan los fines de semana 20 camioncitos "food truck" para el expendio de comidas, que han generado 200 nuevas fuentes de trabajo. La única obligación es incluir a los trabajadores en el sistema de seguridad social de AFIP y Anses, contratar seguros de ley obra social y ART, además de hacerse cargo de los gastos de servicios tales como luz, tributos y agua, además de la limpieza de baños y del predio. Villordo explicó que quedó establecido en el contrato de concesión que cuando el municipio haga eventos como el carneo español o la fiesta de la doma y el folklore, los gastronómicos tendrán que pagar el canon de puestos de comida como el resto que se sume al predio para poder usar el espacio. "El año pasado cuando armamos la ruta gastronómica con tres restaurantes, se generó una demanda por parte de pequeños gastronómicos que querían participar y no tenían lugar. En la Cámara se nos ocurrió usar este terreno que normalmente está vacío, lo hablamos con el intendente y se firmó el convenio. Ahora una concejal opositora dice que no tenemos personería jurídica y el contrato no está claro, y eso no es verdad", dijo Villordo, quien agregó que cuenta con personería jurídica desde noviembre de 2019.

El predio de la discordia: el municipio le prestó una parte del José Dolores a la Cámara de Comercio y estalló la bronca del centro comercial.

Por su parte, el presidente del Centro Comercial de Rawson, Marcelo Vargas, denunció que esa entidad tiene 30 años de vida "y nos han dejado de lado del beneficio. Tenemos personería jurídica desde octubre de 1996 y sólo debemos un balance pero nos vamos a poner al día". Vargas insiste que el predio se está usando en forma irregular y por eso es pasible de clausura, por dos motivos: asegura que la entidad que preside Villordo recibió la personería jurídica después de firmar el contrato, que no se convocó a una licitación o concurso de oferta pública por el predio, y que el contrato no ha sido aprobado por el Concejo Deliberante. "Estamos pidiendo juicio político al intendente y respecto al polo gastronómico, cualquiera que lo denuncie se puede clausurar", afirmó. Vargas añadió que en su entidad también hay interesados en participar del polo gastronómico, y que se debería haber realizado una convocatoria "para que podamos participar en igualdad de condiciones".

En ese predio José Dolores iba a actuar el grupo Divididos y Don Osvaldo, y se pasaron esos shows a la cancha del Club Sportivo Desamparados. Al respecto, Villordo, negó que ese cambio tenga que ver con la polémica desatada con la cámara, porque esos shows corresponden a la otra parte del predio que no entra en la concesión. "Nosotros no estamos en condiciones de hacer shows de esa envergadura. Esos espectáculos los trae el municipio, como en el futuro el que se planea para el Chaqueño Palavecino", informó.

La concesión

2 son los años que durará la concesión de parte del predio José Dolores a la Cámara de Comercio, Agroindustrial y Turismo de Rawson, para instalar un polo gastronómico.