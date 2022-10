Aunque hubo acuerdo para la apertura del Paso a Chile por Agua Negra para el 25 de noviembre, han surgido algunos inconvenientes en las tareas de despeje, en particular en el vecino país, que ponen en duda la habilitación. Y por ahora no hay certeza, mientras que las autoridades no se animan a confirmar una fecha precisa. "Estamos trabajando para llegar en los plazos previstos, pero dependemos de algunos factores, como el clima, para llegar a la fecha pactada", dijo ayer Marcelo Frente, secretario de Relaciones Institucionales del Gobierno de San Juan.

Las expresiones coinciden con las manifestadas por el delegado presidencial en la Región de Coquimbo, Rubén Quezada Gaete quien, en declaraciones al Diario El Día, el más importante de la región, manifestó que "aún quedan trabajos que impiden formalizar la apertura de esta vía". Y agregó que "existe maquinaria trabajando desde hace un buen tiempo, abordando diversas dificultades que se han presentado, pero ninguna de ellas va a impedir que abramos el paso para la próxima temporada".

Está previsto un nuevo contacto entre los representantes de ambos países en los próximos días como para ir definiendo con más precisión un calendario tentativo para la circulación por el camino internacional, ajustado a la nueva realidad.

El 29 de agosto pasado, en una reunión virtual, el gobernador Sergio Uñac y el delegado chileno Quezada Gaete acordaron como fecha para la apertura de una temporada de circulación vehicular el próximo 25 de noviembre, calculando que las tareas de despeje que debían realizar las vialidades de ambos países iban a permitir cumplir con el plazo. Pero, luego de un invierno con nevadas más intensas a las de años anteriores se están demorando más de lo previsto los trabajos en la zona del camino.

La nueva apertura se dará luego de un cierre del paso por dos temporadas, 2020-2021 y 2021-2022, producto de la pandemia del covid-19. Pero ahora se busca reactivarlo con el mayor tiempo posible habilitado y, así, favorecer al turismo, tanto de sanjuaninos a las tradicionales playas de La Serena, como de chilenos a San Juan, ahora favorecidos por el cambio de moneda.

En el caso del lado argentino, las tareas de despeje están a cargo de maquinarias y personal de Vialidad Nacional, que hace casi un mes comenzaron con los trabajos. Y según fuentes del organismo, podrían llegar al plazo acordado si no surgen inconvenientes de último momento. Pero, al parecer, tampoco del lado chileno hay garantías de que lleguen con el camino despejado para noviembre.

El personal de Vialidad Nacional está trabajando, además de sacar el hielo y la nieve del camino, en el perfilado de la ruta y en tapar los cauces de agua por el derretimiento del agua congelada. La zona más complicadas es desde El Arenal, hacia el límite internacional.

De acuerdo a los registros, desde el 2003 hasta el 2008, el paso fue habilitado principalmente a mediados de diciembre, incluso en enero. Desde 2009 hasta la fecha, la apertura se adelantó a noviembre, con un 2010 como la fecha más temprana que se ha realizado, el 16 de noviembre. En esa temporada el cierre se dio el 30 de mayo, por lo que el camino estuvo en condiciones durante seis meses y medio.

Después de dos temporadas sin poder cruzar por Agua Negra, los turistas que quieran veranear en el vecino país se van a encontrar con varias novedades. Por ejemplo hay 26 kilómetros repavimentados desde el control aduanero de Las Flores hacia arriba. Además, en el mismo control, se ha techado el complejo, hay agua potable disponible y se han refaccionado los sanitarios. Y se gestiona que haya una guardia sanitaria, con personal de enfermería permanente en el horario de circulación vehicular, para la atención de las personas que puedan sufrir efectos por la puna de altura o prestar los primeros auxilios en el caso de un accidente vehicular.

TRANSPORTE

De acuerdo a lo que se ha venido conversando hasta ahora entre los representantes de ambos países, para esta temporada sólo se autorizaría la circulación de transportes con capacidad hasta 23 pasajeros. Es para evitar riesgos de accidentes.

Mucha expectativa del lado chileno

En declaraciones que reproduce el Diario El Día, la presidenta de la Cámara de Turismo de la Región de Coquimbo, Laura Cerda, dio a conocer que ya están recibiendo consultas y reservas de visitantes desde el lado argentino. Sin embargo, cree que lo más importante es que todas estas acciones se concreten oficialmente, para "poder difundir y promocionar responsablemente el destino".

Comentó que ya se está trabajando en la activación de la región y en las diversas ofertas gastronómicas, de descanso, playas y valles, especialmente para San Juan y Mendoza.

"Volver a mover cifras de turista internacional y local, vendría a reforzar el movimiento de ambos tipos de turismo en nuestra zona. De tal modo que su impacto no sólo beneficie a los servicios especializados en turismo y comercio asociado, sino también a toda la comunidad", dijo Cerda.

Entre el 7 y el 13 de noviembre está previsto que hagan un workshop en San Juan y Mendoza.