En el Gobierno sanjuanino evalúan no adherir a la ley de alcohol cero al volante que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación el jueves 24 de noviembre. En la práctica significará que, de aprobarse la iniciativa, que todavía deberá pasar por el Senado Nacional, regirá para las rutas nacionales pero no para las de jurisdicción provincial. "Lo estamos viendo, es una posibilidad no adherir a la ley nacional", dijo ayer el vicegobernador Roberto Gattoni.

El titular de la Cámara de Diputados fundamentó la decisión en evitar efectos adversos en el mercado de vinos, como la caída de ventas, que viene en alza (ver aparte). "Vamos a consultar a todos los sectores sociales y económicos de la provincia para avanzar", dijo el funcionario.

Contando con el antecedente de Mendoza, donde el gobernador Rodolfo Suárez ya adelantó que no van a adherir a la legislación nacional, Gattoni dio a conocer que si es necesario sacarán una ley provincial que deje la normativa como está hasta ahora. "Desde el Poder Legislativo podemos sacar una norma si consideramos que hace falta", sostuvo.

Hasta el momento, el límite autorizado para manejar es de 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre, mientras que aquellos conductores de motocicletas tienen permitido contar con 0,2. Solamente, los conductores profesionales, es decir de transporte de pasajeros, de menores y de carga, tienen una prohibición total de alcohol.

Ahora, los legisladores nacionales proponen reducir el límite permitido para vehículos y motocicletas a 0, en un intento de prevenir los accidentes viales.

La aprobación llegó con el voto afirmativo de 193 legisladores, en tanto 19 se expresaron en forma negativa y hubo 4 abstenciones. De los representantes sanjuaninos en la Cámara baja hubo 5 que respaldaron el proyecto, Walberto Allende, Fabiola Aubone, Graciela Caselles, Susana Laciar y Marcelo Orrego, en tanto que sólo José Luis Gioja se manifestó por el rechazo.

En San Juan, las entidades vinculadas a la industria del vino salieron a rechazar con fuerza el avance de la propuesta porque anticipan que habrá un perjuicio económico por la caída de las ventas de vino. Y hasta pidieron la intervención del Gobierno provincial en defensa de la producción de vinos.

Fue el caso, por ejemplo, de Mario Pulenta, presidente de la Cámara de Bodegueros de la provincia. "Creo que va a haber un perjuicio importante para la región", manifestó.

En ese sentido, Mendoza hizo punta y en San Juan el Gobierno provincial insinúa seguir por la misma senda. "Lo estamos evaluando en el Poder Legislativo provincial", sostuvo Gattoni.

Lo que avanza en el Congreso Nacional es la modificación de un artículo de la Ley de Tránsito 24.449, que estipula que "queda prohibido conducir cualquier tipo de vehículos con una alcoholemia superior a cero miligramos por litro de sangre".

Pero las provincias tienen la potestad de adherir o no. En el caso de que prospere la intención de no adherir, podría quedar un vacío legal y por eso, según dieron a conocer ayer fuentes judiciales, sería necesario sacar una ley provincial que deje las cosas como hasta ahora. Es decir un límite permitido de 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre para quienes manejan vehículos, mientras que aquellos conductores de motocicletas tienen permitido contar con 0,2.

Con esta situación, en San Juan podría darse que en las rutas de jurisdicción nacional, como la Ruta 40 o en la Avenida de Circunvalación, se aplique la normativa nacional, mientras que en el resto de las calles regiría un límite diferente. En el caso de un accidente con un conductor en estado de ebriedad, la sanción dependería del lugar del siniestro.

Votación

5 Es la cantidad de legisladores nacionales por San Juan que votaron a favor de la iniciativa. Se trata de Walberto Allende, Fabiola Aubone, Graciela Caselles, Susana Laciar y Marcelo Orrego. Sólo José Luis Gioja se manifestó por el rechazo.

Despachos en el mercado interno

Los despachos en el mercado interno de vinos, según las cifras aportadas por el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) vienen bien en los últimos meses y en el sector no quieren que la vigencia del cambio en la ley vaya a incidir en forma negativa.

Así, por cuarto mes consecutivo hubo crecimiento en los despachos de vinos al mercado interno, con casi un 10% más que el mismo mes del año anterior y un 2,6% de crecimiento acumulado en 2022 vs. 2021.

Según el informe que habitualmente publica el laboratorio Estadístico del INV los despachos de vinos crecieron en octubre un 9,9%, 755.778 Hl 2022 vs. los 687.887 del 2021. Crecieron casi todos los tipos de vinos con muy buena performance de varietales y espumosos.

Según dio a conocer el presidente del INV, el mendocino Martín Hinojosa, "este es el cuarto mes consecutivo de crecimiento en los despachos, donde también tuvimos recuperación en los vinos sin mención varietal"