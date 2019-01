Tras conocerse esta semana la amenaza de 16 cámaras empresarias de recurrir a la vía judicial para poner fin al cobro de las tasas y las contribuciones municipales en la factura eléctrica ayer se realizó un sondeo entre nueve intendencias -9 de Julio, Angaco, Rawson, Albardón, Capital, Pocito, Caucete y Rivadavia- que reveló que ninguno esta dispuesto a ceder en la modalidad de cobro, pero 5 jefes comunales están dispuestos a analizar una reducción. La opinión generalizada es que al sacar los tributos de la boleta nadie los pagará, y no se podrán recaudar los fondos para mantener y realizar nuevas obras de alumbrado público. Además recordaron que ya han dejado de cobrar las tasas a los usuarios de la tarifa social que consumen menos de 1.000 kW por mes, tal como se los pidió el gobernador Uñac (ver aparte) y efectuaron quitas a los productores de riego agrícola. En cambio un puñado está predispuesto a negociar una reducción de las tasas municipales para aliviar al sector privado que genera empleo dado el momento económico difícil que se transita. Entre ellos se encuentra Gustavo Nuñez, de 9 de Julio. ""Es razonable lo que dicen los empresarios que aportan trabajo genuino y debemos apostar por ellos, pero también es razonable nuestro argumento. Mantener el alumbrado público es muy costoso y creo que hay que dialogar para lograr una solución que satisfaga a las partes", dijo. José Castro, desde Angaco, coincidió en ""hacer el mayor de los esfuerzos por apoyar al sector productivo e industrial", pero sin dañar la prestación del servicio. ""No es bueno si hubo actualizaciones desmedidas seguir cobrándolas, pero tampoco eliminarlo de la boleta. Eliminar no será sencillo, sí me parece analizar los alcances", sostuvo.

"Creo que en este tema debe primar el dialogo entre las partes para encontrar soluciones"

ROBERTO GATTONI Ministro de Hacienda

El pocitano Fabio Aballay dijo ser ""de la idea de reducir para no sobrecargar al sector privado con estos costos que impactan en momentos complicados, pero no estoy de acuerdo con la eliminación total". Incluso anticipó que su comuna está analizando algún beneficio para el comercio e industria, tal como se hizo con la producción. ""El reclamo puede tener sustento. A priori se puede hacer una reducción de un porcentaje mínimo, no de todo, porque debemos prestar el servicio de alumbrado público y eso tiene un costo", opinó el intendente de Rivadavia, Fabian Martín; quien agregó que el tema se deberá debatir con los empresarios y con todos los intendentes. Otro que opinó a favor de una quita es el caucetero Julián Gil. Dijo que esa comuna va a contemplar la situación de productores y empresarios que generan fuentes de trabajo. ""Sí, estamos de acuerdo que quienes generan empleo necesitan un alivio y nosotros lo vamos a hacer".

Entre los que quieren seguir sin modificaciones, el rawsino Juan Carlos Gioja resumió el pensamiento del resto del grupo: ""Si reducimos las tasas el servicio se va a ver afectado".

* La ayuda oficial

En mayo del año pasado el gobernador Uñac recibió a los intendentes (foto), les pidió eliminar y reducir impuestos municipales en la boleta de la luz y reiteró la necesidad de "poner el foco en la gente". Tras el encuentro, las comunas eximieron de todos los cargos en la boleta de luz a los usuarios de tarifa social. El mes pasado agregaron quitas a usuarios del riego agrícola, pero los demás sectores empresarios no fueron incluidos en el beneficio, y ahora un total de 16 cámaras vuelven a la carga con el reclamo.