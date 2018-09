En la Peatonal los locales grandes comenzaron a dividirse. En este caso, la foto muestra a la izquierda el local de ropa femenina que reabrió más chico el fin de semana, y al lado el local que quedó del inmueble original, que aún sigue vacío.

Por los incrementos de costos y las bajas de las ventas que están presionando fuerte al sector comercial, algunos locales se están achicando. El fenómeno se puede notar al recorrer pleno centro de la ciudad -concretamente en la zona peatonal- donde locales que ocupaban una superficie grande ahora han acomodado sus percheros y estanterías a un espacio más reducido, porque no pueden afrontar el alto costo de los alquileres. En la Cámara de Comercio de San Juan dijeron que ""ya hay dos o tres locales" que han optado por ocupar uno más pequeño para achicar los gastos, en momentos donde los sueldos de los clientes no crecen al ritmo de los precios y han mermado las compras sobre todo de ropa e indumentaria. "Por ahora no hay cierres ni se han mudado, pero sí vemos que el síntoma ante la realidad económica actual es que hay locales que se han dividido en dos en la zona de la Peatonal para bajar los costos y pagar menos alquiler", explicó Hermes Rodríguez, titular de la entidad. Agregó que se trata de casas comerciales que siguen en la misma zona pero de forma más modesta, y mencionó el caso de la cadena de ropa femenina Etam, en plena calle Tucumán, otro local en la esquina de Rivadavia, y un tercero en avenida Rioja. El del local de vestimenta femenina es un caso testigo porque ocupó durante 40 años un local inmenso en el mismo sitio, y este fin de semana reabrió pero achicado exactamente a la mitad.



Fuentes del sector indicaron que las renovaciones de alquileres comerciales en la zona vienen con subas del 40 al 50%, con precios que trepan a los 120 mil pesos por mes. Así, al dividirlo logran acceder a un alquiler de 60 mil pesos.



El dirigente agregó que la situación se da en todos los rubros y lugares, más por efecto de la caída de venta y consumo ante la actual crisis económica, que por los trastornos que causan las obras de remodelación en la Peatonal.



La peatonal

El paseo comercial de la peatonal sanjuanina está impactado actualmente por una renovación total que encaró el municipio de la Capital a principios de año. Pese a la complejidad de las obras, el intendente Franco Aranda asegura que en diciembre estarán el proyecto terminado.



Entre los más caros

El último informe de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina (FIRA) reveló que el alquilar comercial en San Juan es de los más caros del país, ocupando el tercer lugar con un promedio de $150 mil mensuales para un local de 150 metros cuadrados.