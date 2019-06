La inflación de precios, que es superior a la devaluación frente al dólar en Argentina, sumada a la devaluación chilena, provocó en los últimos dos o tres meses que de nuevo vuelva a ser conveniente comprar productos de electrónica en tiendas de Chile. De acuerdo a un sondeo realizado ayer en páginas online de una misma tienda en ambos países, las notebook y los televisores con tecnología Led 4K se consiguen mucho más baratos en Chile (ver infografía). Por ejemplo, una misma notebook Lenovo aquí se consigue un 72,9% más cara, ya que cuesta 27.999 pesos (610 dólares), mientras que allá el precio es de 16.185 pesos si la convertimos a nuestra moneda. Esa notebook en Chile cuesta 249.990 chilenos, y teniendo en cuenta que allá el dólar cotiza a 694 pesos (según Valor-dolar.cl) son 360,29 dólares. Un Samsung Led de 55' cuyo precio en San Juan es de 41.999 pesos, allá se consigue al equivalente de 26.543 pesos argentinos.



Esa brecha aún no se produce en todos los productos, porque el fenómeno que es fruto del juego de las monedas de ambos países frente al dólar y los índices del costo de vida, está fluctuando en los últimos tiempos. Por eso algunos artículos aún son más caros allá y otros, no. Es el caso de la tecnología celular donde algunos productos que han salido recientemente son más caros en Chile, pero otros más viejos están acá más caros. Además juega a favor de las tiendas chilenas la gran diversidad que existe en todos los productos.

La economía de cada país



Hasta mediados del año pasado comprar en Chile era muy conveniente, pero la megadevaluación del peso que se produjo en este país acabó con ese escenario. El economista Jorge Dávila explicó a DIARIO DE CUYO que este fenómeno regresó por efecto de tres factores: la inflación argentina es el primero, la devaluación argentina que ha sido inferior a la devaluación es el segundo y el tercero, la devaluación chilena que es superior a la inflación de ese país.



Con números es más claro entender lo que pasó: en el 2018 el dólar aquí estaba a $20 hasta que se produjo la devaluación y el 28 de septiembre se fue a $42. Ayer cerró a $45,90. Es decir, la devaluación en estos casi 9 meses no llega al 10%. "Sin embargo, la inflación en pesos en igual lapso creció muy por encima, con lo cual, los precios en dólares se han empezado a encarecer de vuelta en nuestro país", dijo Dávila. Calculó que desde fines de septiembre a principios de junio la inflación (índice de precios) ronda el 40%. Un producto que el 28 de septiembre de 2018 costaba $1.000 (23,80 dólares entonces) hoy cuesta 1.400 pesos (30,50 dólares). Aquí se ve claramente que en pesos se encareció 40% y en dólares, un 28%.



"Lo que sucedió es que las cosas en dólares quedaron muy baratas en su momento por la devaluación, por eso los chilenos venían a comprar acá. Un producto de $700 con un dólar de $20 valía 35 dólares a principios del año pasado, y cuando llegó la megadevaluacion (dólar a $42) por efecto de la inflación de entonces se fue a $840 y 20 dólares en octubre de 2018. Hoy ese producto por la inflación cuesta $1.124,40 y 26 dólares. O sea, ha vuelto a subir el precio en dólares", agregó el experto.



Simultáneamente el precio chileno se ha devaluado un 15% desde octubre de 2018. Así, un dólar que costaba 600 pesos chilenos ahora está a 692 pesos chilenos, y para comprar un mismo producto ahora en dólares está más barato en Chile. La gran diferencia con nuestra devaluación es que allá prácticamente no hay inflación.



La franquicia

Hay que considerar que, en aquellos productos que superan los U$S 500, hay que pagar una franquicia del 50% del precio de compra para ingresarlos al país. Excepto en el caso de traer una computadora y un teléfono celular.

LOS PRECIOS

Países limítrofes



Un sondeo realizado por la consultora internacional Quantum difundido en diarios nacionales concluyó que la revalorización de la moneda argentina no modificó de manera fundamental la diferencia de precios entre la Argentina y Chile a la hora de comprar tecnología.



Con Brasil y Uruguay también hay una diferencia pero menor. El informe indica que una Smart TV Samsung 43' 4K Ultra HD cuesta unos $26.000 en estos días en Garbarino. Es decir, unos U$S 570 al cambio actual. En Chile, el mismo TV está a 220.000 pesos chilenos en Tiendas Paris, unos U$S 310. Sin embargo, está más barato que en Uruguay: en la Tienda Inglesa cuesta US$ 800. Y en Brasil está a US$ 550. Lo mejor es comprar en Chile, como suele ocurrir.

Las comidas



Salir a comer, en cambio, sigue siendo más conveniente en Argentina, según difundió el diario Los Andes el mes pasado. El matutino publicó que una hamburguesa McCombo que en Argentina cuesta $169 en Chile debe abonarse a $207,35 y una "telepizza familiar con pan de ajo y bebida" que se vende a $844,35, en Argentina sale $700 (dos pizzas, más bebida).



En el supermercado las cosas son similares, pero algunos productos claves para las familias llaman la atención ya que mientras que el arroz puede ser hasta 25% más costoso en el vecino país ($51,35 contra $38,12), la leche cuesta $42,25, mientras que aquí se consigue la de "Precios Esenciales" a $47,48.