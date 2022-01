Las exportaciones sanjuaninas a Chile están afectadas desde hace una semana debido a las nuevas restricciones que impuso el gobierno chileno al ingreso al país debido a la pandemia de coronavirus y el conflicto posterior que esto desató. Desde la Unión Propietarios de Camiones (Uprocam) de San Juan manifestaron ayer la preocupación porque la situación está llevando al incumplimiento de contratos de entrega, además de los costos extras que están asumiendo las empresas transportistas porque tienen varados tanto a los camiones cargados, como a sus choferes, a lo largo de la ruta hasta la frontera. En estos momentos hay camioneros detenidos con cargas desde Media Agua, pasando por estaciones de servicios en Mendoza, y en los controles aduaneros próximos al limite internacional. José Maldonado, titular de Uprocam, dijo ayer que se está produciendo un perjuicio económico que aún no ha sido calculado, y se sumó al reclamo que sus pares mendocinos están realizando para que las autoridades argentinas y chilenas de los organismos involucrados en el transporte internacional de cargas tomen cartas en el asunto y logren una pronta solución. El conflicto arrancó el viernes 14 de enero cuando los trabajadores de la Aduana de Chile hicieran un paro por un fuerte brote de covid entre sus integrantes, siguió luego con fuertes restricciones sanitarias por parte del gobierno trasandino y eso desató ayer un paro de camioneros argentinos que no dejan ingresar cargas desde Chile (ver recuadro). Diariamente salen desde San Juan entre 50 y 70 camiones con productos varios, entre perecederos, hortalizas y cales, principalmente. "Ahora todo eso está parado, y San Juan está teniendo una pérdida económica", aseguró Maldonado. Agregó sobre el daño que soportan las empresas dueñas de los camiones, porque no pueden desocuparlos rápido, y porque a los choferes hay que seguirles pagando los días varados, como si fueran jornadas laborales normales. "Incluso hay que darles más plata porque hay que pagarles la estadía y la comida", indicó. Aproximadamente el 4% de las exportaciones sanjuaninas tienen como destino Chile, y entre ellas, las cales son las principales. "Esto nos afecta mucho a las exportaciones, estamos deseosos de que se resuelva rápido", dijo Raúl Cabanay desde la Cámara Minera. En Uprocam estiman que de los aproximadamente 1.500 camiones de San Juan que cruzan al país vecino mensualmente, unos 300 están involucrados con las caleras. Transportan en su mayor parte cal a granel que consume la industria del cobre chileno, muy desarrollada del otro lado de la cordillera. El costo de cada viaje ronda los 200 mil pesos actualmente, mientras que los camiones que requieren refrigeración permanente trepan al millón de pesos, informó Maldonado.

"Un camión cargado con cal no puede volver a la calera y descargarse, no se puede liberar".

JOSÉ MALDONADO Pte. Uprocam

Flujo al país vecino

1.500 son los camiones que mensualmente llevan mercancías desde la provincia de San Juan a Chile. Aproximadamente unos 300 de ellos transportan cal, y el resto; hortalizas y productos refrigerados, entre otros.

La escalada en los pasos limítrofes

Luego de que los trabajadores de la Aduana de Chile hicieran un paro el viernes último, -tras registrarse un brote de covid entre sus integrantes-, el gobierno chileno ordenó realizar análisis PCR en frontera al 100% de los casi mil camiones que cruzan al día. Sólo hay 5 puestos para realizar esos análisis, lo que ha causado un enorme cuello de botella, y el jueves había 3.000 unidades varadas. Enojados, ayer los camioneros argentinos hicieron un corte y no dejan pasar a camiones que provengan de Chile. Al cierre de esta edición, la cancillería argentina había exhortado a Chile a que determine "urgentes medidas" que permitan avanzar con la normalización del funcionamiento en los pasos internacionales que unen a ambos países, tanto el Cristo Redentor (Mendoza), San Sebastián (Tierra del Fuego) e Integración Austral (Santa Cruz).