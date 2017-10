Naftas. El incremento en los precios alcanzará, según se prevé, a los combustibles líquidos y el GNC quedará exento de cualquier modificación.

Por una cuestión de costos que manejan las petroleras habrá una suba en los precios de los combustibles líquidos, pero que recién aplicarán los estacioneros después de las elecciones legislativas previstas para el 22 de octubre. "Sería aventurado confirmar una cifra, pero podría rondar entre el 10 y el 11%", dijo Analía Salguero, titular de la Cámara de Expendedores de Combustibles de la provincia. Será la tercera suba en lo que va del año, después de las aplicadas en enero y julio pasado. Las compañías petroleras y las refinerías ya instrumentaron una suba en el mercado mayorista que oscila entre el 10 y el 11% y por eso en el sector analizan que esos porcentajes se replicarán en los surtidores, pero recién después de los comicios para no causar un impacto negativo en el Gobierno nacional. "El incremento se hará después de las elecciones", confirmó Salguero.



Los precios de las naftas subieron un 8% en enero, descendieron un 0,1% en abril y repuntaron otro 7% en julio. Por eso es que la suba postelectoral, en caso de producirse, será la tercera en lo que va del 2017. En la actualidad, el precio de la nafta súper oscila en los 21,27 pesos y con una suba del 10% treparía a 23,40 pesos. En el caso del gasoil, el valor promedio es de 18,49 y con un aumento similar se iría a 20,34 pesos.



En cualquier escenario, de lo que se habla es de un incremento de los combustibles líquidos, pero no del gas natural comprimido (GNC). Es porque en este último sector hubo una medida que instrumentó el Ministerio de Energía de la Nación, que les significó a los dueños de estaciones de servicio una menor carga de los impuestos y, como les mejoró la rentabilidad del negocio, se comprometieron a no tocar las tarifas al menos en lo que queda del 2017. Eso ha redundado, por ejemplo, en un repunte a partir de junio de casi un 50% en la instalación de equipos de GNC en los vehículos, frente a los meses de abril y mayo, que fueron los más bajos de este año.



El mercado de los combustibles en el país tuvo una importante novedad a partir del 1 de octubre pasado porque el Gobierno nacional dejó en manos de las empresas la fijación de los precios de las naftas tras varios años de precios regulados. La disposición fue luego de que la administración macrista diera por caducado un acuerdo firmado en enero pasado con las empresas del sector, por el cual en forma conjunta revisaban y establecían trimestralmente los precios. El pacto estipulaba que las revisiones trimestrales quedarían sin efecto cuando se llegara a un situación de "equilibrio" entre los precios internacionales y los valores locales de producción de petróleo. En el Gobierno entienden que esa situación ya se ha alcanzado y que, por lo tanto, deben ser las empresas las que establezcan los precios de las naftas de acuerdo a las condiciones del mercado. Hasta ahora, según dijo Salguero, la medida no ha tenido ningún impacto en los precios.

Incremento

15 Es el porcentaje de la suba de los combustibles líquidos en lo que va del año, considerando los aumentos autorizados por el Gobierno nacional en enero y julio pasados.



En San Juan



Según datos de la Cámara de Expendedores de Combustibles, en San Juan hay un total de 82 estaciones de servicio, de las cuales 41 expenden combustibles líquidos, hay 30 duales, es decir que también venden GNC, y 11 sólo comercializan gas natural.



Una de las últimas medidas en las que trabajan es pagar la carga de combustibles con el celular, una medida que apunta a reducir el uso de efectivo por una cuestión de seguridad.