Algunos negocios aplicaron descuentos agresivos en la segunda unidad para poder incentivar las ventas. Habrá que ver si al final el balance tiene éxito en una de las celebraciones más importantes para la venta comercial.

El escenario recesivo está golpeando tan fuerte al comercio sanjuanino que ayer el sector apeló a un recurso de último momento para salvar las ventas: muchos negocios salieron a ofrecer descuentos y promociones extras a la financiación, en un intento de alentar la demanda de los regalitos para el Día de la Madre. Así lo confirmaron desde la Cámara de Comercio de San Juan, la de Chimbas y la de Caucete. La estrategia consistió en aplicar descuentos que en promedio rondan el 15%, y no sólo en pagos de contado sino con tarjetas. También se dieron algunos casos de negocios que ofrecen rebajas superiores a ese porcentaje, o bien que los aplican en la compra de una segunda unidad.



Todo recurso valió desde ayer, en un intento de hacer repuntar el consumo que este año se presentó muy flojo a raíz de la crisis económica y la pérdida del poder adquisitivo, y que no lograba reactivar en las horas previas a una de las fechas que tradicionalmente suelen ser la segunda celebración más importante después de la Navidad para el comercio. La desesperación por incrementar las ventas es por la necesidad de afrontar los costos fijos como el alquiler y los salarios.



En todos los casos las promociones surgieron ayer y se mantendrán hasta hoy en la ciudad Capital, y hasta mañana al mediodía en los comercios de los departamentos alejados como es el caso de Chimbas o Caucete. Los clientes las podrán encontrar en los negocios de calzados y vestimenta, aunque también en algunas regalerías y regionales.



Hermes Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio de San Juan; dijo que se trata de un recurso "desesperado" de último momento por vender un poco más "resignando prácticamente la rentabilidad".



Tal como informó DIARIO DE CUYO el jueves pasado, este año la venta no logró repuntar ni siquiera con la devolución del IVA que implementó la AFIP. "A la gente no le alcanza y por eso ayer los comerciantes comenzaron a aplicar más descuentos. Algunos los publicitaron en la vidriera, otros lo hacen cuando el cliente está dentro del negocio y lo tratan de seducir con rebajas extras para que lleven otro artículo", explicó Rodríguez. Algunos negocios como calzados Modal aplicaron desde ayer el 2x1 y tiendas como Etam puso en vigencia el 50% de rebaja en la segunda prenda estos dos últimos días y Eva Miller el 30% de descuento por pago contado.



Luis Agulles, desde el Centro Comercial de Caucete, comentó que en ese departamento también se implementó en las últimas horas el 2x1 en los negocios de venta de calzados y de ropa, y en locales como Modal le regalarán una cartera a quien compre un par de sandalias u otro artículo, como incentivo.



Marcelo Rosas, desde la Cámara de Comercio de Chimbas también coincidió en que en las últimas horas los comercios implementaron diversas estrategias, y mencionó al igual que los anteriores, que en esa zona hay descuentos en segundas prendas o calzados y en regalería en general. ""No se está vendiendo nada a comparación del año pasado, y los comerciantes invirtieron en comprar la mercadería para esta fecha. Como deben afrontar gastos y cumplir con el pago del alquiler y de los empleados, salieron con estas estrategias de último momento para poder remontar un poco las ventas", aseguró.



Ticket promedio

1.000

pesos ronda el promedio del gasto de la compra este año en la ciudad Capital. En los departamentos dicen que el ticket promedio es menor, de $600.

Caída de ventas

En la Cámara de Comercio de San Juan relevaron un descenso de entre el 10 % al 20% en las facturaciones de los días previos a la celebración del Día de la Madre, frente a igual lapso del año pasado. Lo atribuyen a la caída de poder adquisitivo.