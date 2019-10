Elegida. Al igual que ocurrió el verano pasado, Mar del Plata sigue siendo la principal opción a la que apuntan los veraneantes.

Con los primeros calorcitos de octubre empezó el movimiento en las agencias de viaje en la provincia con vistas a las vacaciones de verano. Y según los operadores del sector, las consultas son por destinos nacionales porque hay temor en la gente con lo que pueda ocurrir con el dólar, la moneda en la que se cotizan las escapadas al exterior, en medio de un clima enrarecido por las próximas elecciones nacionales. Así las cosas, y como ocurrió la temporada pasada, Mar del Plata sigue siendo el principal destino elegido, con paquetes que arrancan desde los 17.000 pesos, que incluyen traslado, alojamiento y media pensión durante 10 días y 7 noches.



Ese mismo paquete, la temporada pasada, estaba en unos 11.000 pesos.es decir que la variación ronda en casi el 35%. En las agencias de viaje sostienen que vienen implementando una política que no es nueva, que es la de resignar ganancias con tal de mantener el negocio, como lo explicó Ariel Giménez, presidente de la Asociación de Agencias de Viajes y representante de Turismo Bacur. En su caso, para Mar del Plata, con transporte, alojamiento en hotel dos estrellas y media pensión para 10 días, con 7 noches, los paquetes parten desde los 18.000 pesos. Otra opción para el verano es Carlos Paz, con precios similares a Mar del Plata, con la diferencia que la distancia es mucho menor.



En Blanca Paloma, el paquete a la perla del Atlántico parte desde los 17.000 pesos, con el paquete similar al anterior, pero incluyen una variante, que es sin la comida, por 14.000 pesos, según dijo Marisol Martínez.



Y aunque los destinos internacionales han desaparecido de las consultas, Mario Agüero Turismo tiene un paquete de 14 días y 9 noches, con traslado, alojamiento y media pensión por 875 dólares, que al cambio ronda los 52.500 pesos.



Las salidas a Mar del Plata, dependiendo de la fecha, porque, por ejemplo, en la segunda quincena de enero son más caras, parten desde los 17.000 pesos, según dijo Mario Agüero (hijo). También varían según el hotel.

Alquileres en La Feliz

El aumento del valor de los alquileres que se espera para las vacaciones de verano rondará entre un 30 y 40%, según dio a conocer el presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Mar del Plata, Miguel Ángel Donsini.



El dirigente sostuvo que desde el Colegio entienden "que es baja la rentabilidad que se recibirá, pero decimos que en el caso de los alquileres, cuando se alquila un poco más barato no se pierde dinero si no que se deja de ganar".



Tras aclarar que no hay precios fijados, sino recomendados, precisó que alquilar un departamento de un ambiente para la primera quincena de enero, en Mar del Plata, costará 17.550 pesos; 2 ambientes, 22.750 pesos, y 3 ambientes, 27.300 pesos. Para un chalet, aunque los martilleros repararon que es "muy difícil" estimar un valor teniendo en cuenta las diferencias que se presentan entre las distintas unidades, el sugerido es de 32.500 pesos.



Las cifras son orientativas y también alcanzan a localidades como Miramar, Mar Chiquita y Balcarce, y la sugerencia de los martilleros es que una propiedad se alquile a un 50% menos de estos valores en diciembre y marzo, y un 20% menos en febrero.