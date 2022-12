Desde hace unos 17 años se viene dando un fuerte crecimiento del sector comercial en Rawson, traccionado por la disponibilidad de locales más chicos, y con alquileres más baratos. El fenómeno de éxodo de comercios capitalinos a esa zona se acentuó fuerte tras la reactivación comercial luego del parate de la pandemia, y la explosión de la demanda ha provocado una suba tan notoria del costo de los alquileres al punto que ahora un canon mensual más que duplica al de uno similar en Capital.

El alquiler de un local chico, de dimensiones de 5x4 metros, cuesta $90.000, es decir, un 116,35% más frente a uno similar en Capital, que sale desde $41.600. Los costos de alquileres comerciales rawsinos también superan los de Caucete, Chimbas y Pocito (ver abajo), que tienen fuerte actividad comercial.

""Hay una preocupación muy grande entre los comerciantes, están todos buscando nuevos alquileres", dijo Gastón Villordo, presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Producción y Turismo de Rawson, desde donde se difundió el costo locativo que rige en ese departamento. A su vez, el costo del alquiler en Capital lo proporcionó la comisión de Estadísticas, del Colegio de Corredores Inmobiliarios que dirige Pablo Domínguez.

Villordo dijo que el incremento se está dando sobre este fin de año, cuando han empezado las renovaciones de contratos de alquileres comerciales, y se quejó de que la actividad inmobiliaria comercial no está regulada y el propietario puede poner el precio que quiera. Anticipó que la entidad que preside va a iniciar acciones ante las autoridades municipales y provinciales hasta lograr que se exija que los locales estén habilitados y con papeles en regla. Denunció que la mayoría toma el garaje de la casa, le pone blindex y lo alquila, sin contar con habilitaciones ni finales de obra, obligando al locatario a deambular varios días, cada tres meses, para obtener la habilitación provisoria que otorga el municipio que bajo circunstancias normales duraría un año.

En la Cámara comercial rawsina dicen que van a solicitar a las autoridades que exijan las habilitaciones de los locales destinados al alquiler.

Un informe de DIARIO DE CUYO de agosto de 2019 reveló que por la migración que se había producido de comerciantes de Capital a Rawson, el sector comercial de este último departamento era dos veces y medio más grande en cantidad de locales comerciales. La atracción era la disponibilidad de locales chicos y más baratos. ""El alquiler de quienes han tenido que renovar ahora se han ido por las nubes. Antes teníamos un departamento donde se caracterizaba por tener más bajos los precios de los alquileres, pero ahora eso se ha revertido", aseguró Villordo, que agregó que el encarecimiento se da tanto en la zona del Boulevar de Villa Krause, como en la Avenida España. ""Es una locura lo que cobran, hay muchos comercios que han cerrado y se está complicando la situación", añadió. Dijo que es "imposible" obtener ganancias para pagar un alquiler de $90 mil, por un local de 20 m2. En la comparación, contó que un local mediano y con sótano cerca de la Dirección de Turismo en Capital cuesta $100 mil mensuales. En Rawson aseguran que ya no hay locales de $40/60 mil, sino que parten de $90 mil, $120 mil y hasta $200 mil.

En Capital, el Colegio de Corredores Inmobiliarios informó que los locales comerciales céntricos, de 100 m2, tienen un alquiler promedio de $275.000, uno semicéntrico de 70 m2, cuesta $94.400 y uno chico menos céntrico ronda los $41.648.

Los precios en el resto de departamentos

Daniel Milla (C. Comercial Chimbas) dijo que el alquiler comercial arranca de $50/60 mil para un local de 5x4, y los grandes, desde $100 mil. Luis Agulles (C. Comercio Caucete), contó que parten de $40/45 mil, y hasta $200 mil. Carlos Fernández (C. Comercial de Pocito) dijo que arrancan de $40/50 mil y fuera de la zona centro, desde $25/30 mil.