Desde el sector de jugueterías locales alertaron que las celebraciones de Papa Noel y Reyes encontrará a estos negocios con una menor variedad de artículos, que se notará fuertemente en aquellos juguetes de gama alta, importados en su totalidad o en parte; que aunque salgan en televisión y sean pedidos por los niños, no están disponibles en este país.

Dicen que esta situación se debe a las dificultades de importar insumos y productos terminados, que se han agudizado en los últimos meses; y anticiparon que a los faltantes se sumará un fuerte el incremento de precios que acompañará o en algunos casos, superará a la inflación.

Por la crisis económica, el gobierno nacional ha reforzado el cepo importador para proteger los dólares de las reservas, cuesta conseguir autorizaciones para traer insumos de otros países y el efecto que se esta notando es que hay una presión a los precios locales.

Leonardo Borgogno, presidente de la Cámara de Comercio de San Juan; dijo que la misma situación que sufre la industria de la indumentaria, se replicará en la de los juguetes para las fiestas de fin de año. ""Todos tenemos el mismo problema, cortaron la importación, escasean productos y los precios se van altos", opinó. Agregó que los faltantes se notaron para el Día del Niño, y se van a agudizar para las fiestas de Navidad y Reyes. ""Van a haber juguetes, pero menor variedad. Los juguetes importados mas baratos si se encontraran, pero los excelentes, de mayor calidad; no va a haber nada. Salvo algún comercio que haya generado stock en otro momento", aseguró.

Elizabeth Montilla, propietaria de la cadena de jugueterías Rodney; coincidió con el escenario. La empresaria contó que los últimos pedidos a proveedores que hizo hace un par de meses no tienen fecha de entrega, y que no hay una sola empresa que le ofrezca mochilas y bolsos escolares. "Está super complicado, porque hay un montón de proveedores que no pueden sacar la mercadería de la aduana, y también escasea el cartón y el plástico, para los libros de cuentos y para hacer las cajas o los blister donde se embalan los juguetes y se coloca el código de barras" comentó. Agregó que no menos del 30 al 50% de productos que vienen en las listas de precios figuran como "pendientes", lo que significa que no hay reposición o no lo pueden sacar de aduana, ""por lo tanto si yo lo tengo, no se a cuanto venderlo". Añadió que si los importadores no pueden vender, las jugueterías también venderán menos, y a la vez siguen subiendo los costos.

En un audio enviado por Whatsapp, un importador de juguetes nacional que pidió reserva comentó que no les están firmando los SIRA (pedidos de autorizaciones para importar) ""y por ende el stock que tenemos es limitado". Dijo que desde hace meses están con mucha mercadería varada en zona franca. ""y no estamos logrando permisos para ingresarla.

En el otro extremo, desde un par de negocios dijeron que tienen stock y variedad, pero con matices. Por ejemplo, desde Río Shop dijeron que mercadería si va a haber en su local, porque compraron hace mucho tiempo. Pero advirtieron que se vienen precios "exorbitantes".

Por su parte, Eduardo Saleme; desde Multimundo; también aseguró que sus locales tendrán amplio surtido de juguetes nacionales que compraron con mucha anticipación apenas terminó el Día del Niño, ""y en aquel momento todavía no se había profundizado el problema no había tanta traba a la importación como ahora". El empresario dijo la situación será dispar, y que efectivamente escasearán los importados. Mencionó fábricas como Mar Plast que trabaja con muchos componentes de afuera y que le están faltando artículos.

Opinión dividida en productos escolares



Respecto a mochilas y bolsos escolares, las opiniones están divididas. Una de los grandes negocios del rubro dijo que sí faltarán por el cepo importador, y otro que no es así. Por ejemplo, Ruben Miadosqui, desde Integral; aseguró que hay por lo menos un 60 % de productos que ya no se consiguen por problemas de importación. No necesariamente son artículos sino también insumos para elaborarlos a nivel nacional, que no tendrán reposición para febrero. Entre ellos están las mochilas, porque la mayoría de lo que se vende en el mercado es importado.

Coincidió la dueña de Rodney que aseguró que no van a haber mochilas y bolsos novedosos, como los que piden muchos chicos para ir a la escuela. ""No hay una sola empresa de mis proveedores que me ofrezcan mochilas. Y en una sola empresa que compre hace dos meses, todavía no me entregan", dijo Elizabeth Montilla. No obstante, desde otra librería importante céntrica -que pidió no ser identificada para esta nota- explicaron que quienes hicieron las compras con mucha anticipación no tendrán problemas de faltantes. ""No va a faltar ningún tipo de mercadería, el que importa estos productos lo hizo hace seis meses atrás. La gente crea un fábula en base a algo que no existe, o hay empresarios que especulan o guardan la mercadería", aseguró el propietario que aseguró que los clientes podrán comprar todo tipo de artículos.

En lo que sí coincidieron ambas empresas sanjuaninas es respecto a los precios que se vienen para comprar los artículos escolares: estarán muchísimo más caros que el año pasado. Dijeron que todos los productos vienen copiando la inflación interanual que se registra en el país, y que rondarán el 100% de incremento interanual.