Situación. La preocupación de los odontólogos es que dicen que no pueden afrontar la fuerte suba de los insumos con los que trabajan en la atención de los pacientes.

Otra vez hay polémica entre un grupo de profesionales de la salud, en este caso los dentistas agrupados en el Círculo Odontológico, y la Obra Social Provincia (OSP), por el cobro del plus en las consultas. Es porque por el fuerte incremento que han tenido los insumos con los que trabajan, con aumentos que van desde el 60 ciento por ciento en descartables, anestésicos y materiales para obturación, producto de la devaluación, desde la entidad advirtieron que hace falta una urgente renegociación de los aranceles que les cobran a las obras sociales, en particular a la OSP. En el caso de no llegar a un acuerdo o que resulte insuficiente, les cobrarán la diferencia a los pacientes. Desde la repartición estatal, el interventor, Javier Gonzalez, sostuvo que hay voluntad de llegar a un entendimiento, pero recordó que aquellos profesionales que cobran un extra pueden ser suspendidos y hasta expulsados del padrón de prestadores, dependiendo de la gravedad del caso.



"Hemos tenido un fuerte incremento en los insumos, que son en su mayoría importados", justificó Fernando Romero, titular del Círculo Odontológico, y dijo que ya están en conversaciones con la OSP para volver a discutir los aranceles, pero que urge llegar a un acuerdo.

"El aumento que han tenido los insumos con los que trabajamos ha sido desmedido".

Por la fuerte escalada del dólar, uno de los sectores que ha sufrido los mayores efectos ha sido el de los materiales que se utilizan en la atención odontológica, que son en su gran mayoría importados. Por ejemplo, los guantes se incrementaron un ciento por ciento, al igual que los descartables como vasos y baberos que se emplean en la consulta. En los elementos para obturación la suba fue de alrededor del 70%, mientras que en los anestésicos ronda el 60%.



Frente a este panorama Romero explicó que los profesionales de la actividad no pueden seguir trabajando en esas condiciones y que si no llegan a un acuerdo satisfactorio le deberán cobrar la diferencia al paciente.



A principios de año, el círculo y la OSP negociaron una mejora en los aranceles similar al aumento salarial dado a los trabajadores estatales, es decir del 17% en dos etapas, la última del 5% a partir del agosto. Pero con la escalada del dólar, esos valores quedaron desfasados.



Si bien desde abril a esta parte, la moneda estadounidense trepó alrededor del 35%, al pasar de 20,50 pesos en abril a los 28 pesos por estos días, el incremento aplicado por los proveedores a los insumos ha sido muy superior. Romero lo atribuyó a que algunos "aprovecharon" la situación para hacer subas desmedidas.



Según los aranceles que sugiere el Círculo Odontológico a sus asociados, que son unos 600, casi el 90% de los profesionales de la provincia, una consulta tiene un costo de 500 pesos, una obturación con lámpara 900 pesos, un tratamiento de conducto en una muela cuesta 2.500 pesos y una extracción 800 pesos.



La OSP es la que tiene la mayor cantidad de afiliados de la provincia, que son 147.000. De esa cifra, 114.000 son activos y el resto, unos 33.000 (22,4%), pertenecen al sector pasivo.

"El planteo de los odontólogos es entendible y lo estamos analizando. Pero no es el único".

Gonzalez aclaró que no sólo están viendo el tema de los aranceles de los odontólogos, sino también de otras actividades, como médicos y bioquímicos, sin dejar de mencionar el caso de las clínicas y sanatorios. "No hay que olvidar que nuestros recursos son limitados y que con sólo los aportes de los afiliados, debemos atender las necesidades de todos en forma solidaria", dijo Gonzalez.



Un ejemplo de quienes comercializan los insumos es el de Odontología Mauri. Desde el comercio confirmaron que los aumentos han sido importantes y que es frecuente que los proveedores lleguen con listas de precios nuevas. Un caso testigo es el de los guantes, que antes de la devaluación la caja costaba 60 pesos y ahora el valor trepó a los 110 pesos. La mayoría de los productos son importados, por lo que se han visto impactados por la suba del dólar, aunque en algunos caso el incremento ha sido superior.





Con el resto de las obras sociales que trabajan en la provincia, el Círculo Odontológico negoció a principios de año un aumento de aranceles que rondó entre el 20 al 22%, pero igual que con la OSP quieren volver a sentarse a discutir una suba.