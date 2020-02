Los contribuyentes sanjuaninos ya tienen disponibles las boletas del impuesto Inmobiliario, que se pueden ver en la página web de la Dirección General de Rentas; y allí se observan aumentos de hasta el 49% en los montos que hay pagar este año, en comparación con los del año pasado. De esa forma, los incrementos del Inmobiliario este año se mantienen por debajo de la inflación, que es del 54,6% en San Juan, según midió el Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas (IIEE). También queda por debajo del índice de precios del 53,8% que midió el INDEC. El Gobierno no modificó las alicuotas del impuesto, que siguen siendo del 0,75% sobre el valor fiscal para los inmuebles, y del 3% para los baldíos. Pero sí volvió a cambiar la valuación de las propiedades, tal como viene retocando desde hace algunos años; y eso es lo que produce los aumentos que se observan este año. El avalúo fiscal es la valuación que el fisco realiza sobre un lote, propiedad rural, vivienda o edificio, y que está por debajo del valor comercial. A fines de diciembre, cuando se presentó la Ley Impositiva 2020 en la Legislatura, los diputados conocieron que el aumento del avalúo fiscal para este año estará entre el 39% y el 48,49%. No representa un incremento de la alícuota, pero impacta en el impuesto inmobiliario. Como esos cambios de la valuación fiscal no son todos iguales, algunos sanjuaninos verán que sus boletas llegan con una suba menor -se han observado casos con incrementos del 26% en el monto a pagar este año-, mientras que otros tendrán un "salto" en el avalúo fiscal, y por lo tanto deberán enfrentar un incremento mayor. De acuerdo a sondeos realizados en varios departamentos y contribuyentes, lo máximo que se ha detectado hasta ahora es una suba del 49%.

Un contribuyente de Capital, que el año pasado recibió una boleta de pago anual por $6.342, este año tiene que pagar $9.449,58, un 49% más. Otro ejemplo es el impuesto de un inmueble rural en 25 de Mayo cuyo importe anual el año pasado fue de $9.719,32 y este año deberá afrontar un costo de $14.385,06, es decir, una suba del 48%. Un residencial que vive en Rivadavia también recibió un impuesto este año de $7.879,52, lo que significó un 48% más que los $5.324 del año pasado. En dos casos relevados en Santa Lucía también se notan las variaciones del avalúo fiscal y su impacto en la boleta final. En uno de ellos la boleta pasa de $3.950 a $5.278,50 este año, es decir un aumento del 33,63%. Esa casa el año pasado tenía un avalúo fiscal de $526.659,05 y este año se lo elevó a $782.058,01 (una suba del 48,49 %).

Otro ejemplo es del impuesto de una casa ubicada en el mismo departamento, valuada en $601.305,38 el año pasado, la cual en el 2020 se la cotizó a $892.877,57 (+48,49%). En este caso el contribuyente recibió ahora una boleta de $5.123,20, es decir, un 26% más que los $4.059 del año pasado.

Qué mide

El avalúo fiscal es el valor que fija el Estado como base en terrenos, casas y edificios, para calcular el pago del impuesto Inmobiliario, y es inferior al precio de mercado. En San Juan el avalúo de los inmuebles se mantuvo sin cambios por muchos años, hasta que comenzó a reajustarse en 2005. Hay años donde las subas fueron del 28% y otros, del 30%. El año pasado el Gobierno intentó realizar un fuerte aumento, con subas hasta 302%. Ante la reacción empresaria Uñac ordenó dar marcha atrás.

Descuento pago anual

15 por ciento será el descuento a quien pague todo el año. Se suma un 10% de descuento para quienes al 31 de octubre de 2019 no tenían deudas.

Descuento semestral

5 por ciento de rebaja obtiene quien pague semestralmente el Inmobiliario. Se agrega otro 5% si se hace por débito automático o descuento de haberes.