El día previsto para la apertura de los sobres con las propuestas, que tuvo lugar el viernes pasado, ningún interesado se presentó en la licitación para construir los dos hoteles en Albardón. Y ni siquiera se había vendido ningún pliego con los datos necesarios para participar en el proceso, según confirmaron ayer dos fuentes distintas vinculadas a la actividad. Caído el llamado todavía no se sabe si habrá un nuevo intento por buscar inversores para promover el turismo en la provincia.



Las fuentes dijeron que había, al menos, tres grupos interesados -no trascendieron los nombres- en participar en la convocatoria, pero no llegaron a cerrar las propuestas por falta de tiempo en cumplimentar los requisitos.



La intención del Gobierno provincial es contar con dos hoteles, el primero un 5 estrellas con casino en las proximidades del nuevo autódromo actualmente en construcción en la zona del Villicum, y el otro un 3 estrellas con spa termal en el distrito de La Laja. El más grande con 100 habitaciones, la misma capacidad del otro 5 estrellas que tiene San Juan, que es el Del Bono Park, y el segundo con 30.



El atractivo para los inversores es que el más grande de los complejos, además de contar con un casino, sea el complemento de la nueva pista que se construye en el Villicum (ver aparte). Es que en ese escenario está prevista para octubre una fecha del Campeonato Mundial de Superbike, la segunda competencia mundial de motociclismo en la actualidad. Y para noviembre un espectáculo del Turismo Carretera. El modelo que se quiere imitar es el de las Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero, donde hay turismo termal, como el que se quiere impulsar en San Juan, un gran autódromo y complejos hoteleros de nivel.



En la modalidad que propone el Gobierno, el inversor se tiene que hacer cargo de afrontar los costos de la construcción y de la explotación de los hoteles, a cambio de la concesión. La cantidad de años dependerá del monto que estén dispuestos a financiar.



El segundo de los hoteles será un 3 estrellas con spa termal en La Laja, donde ya funcionó un hospedaje y después el edificio fue ocupado por el Museo Arqueológico de la UNSJ.



La idea es contar con un complejo termal a poca distancia del centro sanjuanino para que incluso venga turismo internacional, demandante de aguas curativas y de los masajes descontracturantes. En el mismo rubro ya hay una opción en explotación con el Hotel de Pismanta, en Iglesia. El otro proyecto en desarrollo es Pampas del Cura, en el mismo departamento, un emprendimiento privado de los hermanos Jaime. Además de aprovechar el turismo que atraerán el deporte y las aguas termales, en el Ejecutivo local quieren fomentar el turismo corporativo o de negocios aprovechando la zona.

* Antecedente

Interesados

En mayo del 2017 ya hubo un llamado a manifestación de interés por los hoteles en el que se presentaron 10 grupos con ganas en participar, pero pidieron reservas de sus nombres.

>> Visto bueno a la pista

La nueva pista de carreras con la que contará la provincia ya tiene el visto bueno de la Federación Internacional del Automovilismo (FIA). Un veedor del organismo, Carlos Beltrán, visitó la obra a fines de abril en el marco del proceso para dar la homologación para que se puedan llevar adelante competencias deportivas.



El especialista dijo que "el aspecto general de la pista es muy bueno. La obra es de gran envergadura y desde el punto de vista del automovilismo, se va a alcanzar el grado 2, es decir, que podrá correr cualquier categoría menos la Fórmula 1".



El secretario de Obras Públicas, Jorge Deiana, sostuvo que hay apuro en llegar a octubre con la pista lista, por el Superbike, y que por eso habrá una nueva inspección a mediados de septiembre.