El proyecto fue adjudicado a través del Programa Renovar 1.5 a la empresa Soenergy International en noviembre del 2016, y consistía en la construcción de un parque solar en Media Agua, Sarmiento, que iba a aportar 35 MW a la red eléctrica. Ayer la iniciativa sufrió un duro golpe al conocerse que la Nación le rescindió el contrato porque hasta la fecha no había avanzado en nada en su desarrollo. Además del proyecto sanjuanino, el Ministerio de Energía que conduce Javier Iguacel le bajó el pulgar al Parque Eólico Viento Reta, en Tres Arroyos (Buenos Aires), por lo mismo, los ""reiterados incumplimientos de las empresas adjudicatarias", según publicaron diversos medios nacionales.



Desde Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE) confirmaron que recibieron la comunicación de la cancelación del contrato y admitieron que no hubo avances en las obras en todo este tiempo, pero agregaron que desconocen los motivos al tratarse de un emprendimiento privado. ""Este no es de los proyectos vinculados con la provincia, con EPSE; estamos en la instancia de averiguar cuáles son los motivos que están conduciendo a esta situación", dijo el presidente de la empresa estatal, Víctor Doña, ayer al ser consultado. Al ser la primera vez que Argentina implementa este programa de adjudicaciones de energías renovables no se sabe si al darse por caído el cupo que queda libre siga para San Juan y pueda ser reemplazado por alguno otro interesado "suplente" que haya quedado fuera de la licitación en su momento. Tampoco se descarta que los empresarios sancionados puedan apelar la medida. Todas esas dudas se irán despejando en las próximas semanas. Lejos de causar malestar, en el sector local la medida cayó bien, ""se llevan cortitos" los proyectos para que avancen tal como se comprometieron, indicaron fuentes calificadas. La Nación controla en los proyectos de energías renovables del Renovar cuatro etapas: tener financiado el proyecto, iniciar la construcción, acreditar la llegada del último equipo y la habilitación comercial.



El Parque Solar Sarmiento salió adjudicado en la primeras rondas del Renovar, dentro de un lote de siete proyectos sanjuaninos (ver infografía) en los departamentos de Ullum, Sarmiento, Albardón e Iglesia. Entre todos iban a requerir una inversión privada de 270 millones de dólares, e iban a aportar en conjunto 213 MW de potencia eléctrica, el 44% del total de la demanda de San Juan que suele alcanzar en las siestas de verano los 480 MW. La provincia, en la licitación del Renovar 1.5 había conseguido el 23% de los 926 MW adjudicados en todo el país. Más tarde, en la Renovar 2; logró con 3 proyectos insertar 272 MW de energía solar, el 34% de los 816 en total que se distribuyeron en Argentina. La caída del proyecto de Soenergy no mueve mucho la aguja, ya que sólo resta 35 MW.

En EPSE explicaron que el resto de iniciativas goza de buena salud, estando en diferentes etapas de construcción (ver recuadro). Del total de siete proyectos, cuatro son en asociación con EPSE: los Ullum 1, 2 y 3 que inicialmente se adjudicaron a 360 Energy y ahora los desarrolla Genneia SA. El cuarto es uno pequeño, de Colway Industrial.

Estado de los que siguen



Los restantes seis proyectos adjudicados en el 2016 están en diferentes etapas. El más avanzado es el Parque Solar Las Lomitas, ubicado en Albardón, que ya fue construido y está próximo a comenzar a generar electricidad solar e inyectarla al Sistema Integrado nacional dentro de uno o dos meses. Otros que están en construcción son los tres proyectos que tiene Genneia en Ullum (ver foto) que fueron visitados por el gobernador Uñac la semana pasada en ocasión de inaugurar una ampliación del parque solar estatal San Juan que está ubicado al lado. Detrás de esa planta está por arrancar la construcción del parque solar Ullum 4, en manos de Colway Industrial. Luego, en Iglesia, avanza otro parque solar que comenzó a construir hace unos meses la china Jinkosolar Holding, ubicado en Estancia Guañizuil, en Iglesia.