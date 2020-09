A partir de la información aportada por el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), que dio cuenta de que en los últimos 6 meses los stocks vínicos, es decir la cantidad que hay disponible en el mercado, cayeron casi a la mitad, volvió la discusión en el mercado vitivinícola regional sobre el repunte de los precios y la posibilidad de que algunas bodegas recurran a la importación para abastecer la demanda.

Según los datos del organismo, de 6,5 meses de stock que había en febrero, el mes pasado se registraron reservas para sólo 3,5 meses. En el sector se interpreta que con menos vinos disponibles, el precio debería subir, para beneficio del sector productivo, pero todavía no se ven los efectos. Y encima se mencionó la posibilidad de que si falta el producto, algunas bodegas puedan comprar en el exterior para suplir el faltante. De todos modos, un viñatero advirtió que "podría tratarse de una maniobra de las grandes empresas para seguir comprando barato".

Patricia Ortiz, presidenta de Bodegas de Argentina, la cámara empresaria que nuclea a las principales bodegas del país, habló sobre la importación de vinos. "Es una decisión que cada empresa deberá tomar, en su momento se verá", dijo la dirigente. Y agregó que "es bueno para el productor que el precio del vino suba".

Pablo Martín, de la Mesa Vitícola, expresó que "no están dadas las condiciones para que haya importación de vinos porque sigue siendo más barato comprarlo en el mercado local". Y dijo que espera que el litro recupere precio, porque está muy bajo. Y también deberían mejorar las condiciones de pago.

Las últimas operaciones que se están realizando son a 17 pesos el litro, pero para los viñateros resulta insuficiente. El argumento es el fuerte crecimiento de los costos de producción, por ejemplo de los fertilizantes, que cotizan en dólares. También por los plazos de pago, demasiado largos para las necesidades del sector.

Sobre el tema, Juan José Ramos, de la Asociación de Viñateros Independientes, estimó que "en mi opinión hay más vino de los que ha informado el INV porque no se han tenido en cuenta los vinos de guarda". Y sobre la posibilidad de volver a la importación sostuvo que "no creo que vaya a ser posible porque los precios no lo permiten".

Hace dos años atrás, un sector bodeguero importó caldos de Chile y la maniobra tiró para abajo los precios en el mercado interno. Nadie en el sector viñatero quiere que esa maniobra se pueda volver a repetir.

Angel Leotta, de la Cámara Vitivinícola, expresó que "es bueno que haya bajado el stock" y desestimó la posibilidad de que se pueda llegar a importar vino. "Está más caro afuera del país que en el mercado interno", argumentó. El dirigente manifestó que "con la pandemia nos hemos llevado una sorpresa porque se creía que el consumo iba a bajar, pero ocurrió todo lo contrario. Es porque las familias consumieron más en sus casas".

Según los argumento que aportó el INV, la baja del stock se debe a tres factores: la menor cosecha de uvas pasada, con una merma del orden del 20%, el crecimiento del consumo en el mercado interno y el incremento en los envíos al exterior. Según los últimos datos de agosto (ver infografía) Argentina exportó en los últimos ocho meses 273,9 millones de litros de vino, un 42,2% más que en el mismo período del 2019.

Mario Pulenta, de la Cámara de Bodegueros, dijo que "el aumento del precio del vino en el mercado de traslado dependerá de lo que pueda aumentar en la góndola": Aunque aclaró que por ahora no están autorizadas las subas de precios, por disposición del Gobierno nacional.

Respuesta de FOEVA al sector viñatero



Frente al pedido de la Asociación de Viñateros Independientes, que conduce Juan José Ramos, al Ministerio de Trabajo de la Nación para que no homologue la paritaria salarial, el gremio FOEVA le respondió "sólo podemos expresarnos y acudiendo a una alta cuota de educación, con un repudio enérgico. Y nos adelantamos a sostener que las Cámaras Empresarias que participaron del acuerdo, también habrán de hacerlo en el mismo sentido". El acuerdo implica un aumento de un 40%.