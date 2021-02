En febrero la venta fue malísima, y ya dicen que marzo pinta peor. Los principales referentes del comercio minorista del Gran San Juan proyectan un 2021 muy difícil, tras dos meses consecutivos con caídas enormes de ventas interanuales, incluso la mayoría avizora que los negocios seguirán bajando persianas. Sobre todo aquellos locales a las que se les vence el contrato de alquiler y se enfrentan a aumentos que no pueden afrontar con las ventas paralizadas, sumados a los aumentos salariales de los empleados, tarifas e insumos. El panorama es muy negativo para un sector que no logra salir de la terapia intensiva en que lo puso la pandemia. Sólo hay algunos aspectos que señalan como positivos, que son el aumento salarial que han conseguido los estatales, por el cual se volcarán unos 2.000 millones extra en los próximos meses al mercado; y la reactivación de actividades que estuvieron suspendidas por la pandemia -escuelas, cines, turismo- que de a poco creen que empezará una mover algo la actividad. Ese es el panorama que surgió tras la consulta a Hermes Rodríguez (Cámara de Comercio de San Juan), Darío Minnozzi (Centro Comercial de San Juan), Carlos Otto (Sector Comercio Federación Económica), Daniel Milla (Centro Comercial de Chimbas), Gastón Villordo (Cámara de Comercio de Rawson), Marcelo Quiroga (Comerciantes unidos) y Eduardo Gimenez (Centro Comercial de Santa Lucía). Ayer se conoció que en febrero, las ventas en San Juan del comercio minorista en unidades se derrumbaron un 26,3% interanual, es decir, el doble del 13% que bajaron en enero (ver infografía), según los datos de la Cámara de Comercio de San Juan. El centro comercial de San Juan aún no tiene la cifra de este mes, pero en enero publicó una caída del 21%. "La verdad que el pronóstico es difícil de precisar" dijo Otto, que señaló que ante los aumentos salariales escalonados, las subas de tarifas programadas actuarán como aspiradoras de esos pesos. Dijo que la oferta está complicada por falta de insumos y materias primas vinculadas con las importaciones, lo que genera precios altos. "Además, la capacidad crediticia de los consumidores y comerciantes está al límite, la inflación no dará mucho margen para el crecimiento" añadió el farmacéutico, para quien el desafío será generar herramientas que ayuden a no llegar la precarización del comercio con ferias o venta callejera. Para Rodríguez el panorama es "desalentador" por la pérdida del poder adquisitivo y la inflación, aunque destacó que el aumento salarial que el Gobierno dio a los empleados públicos genera expectativas en el comercio. Eso sí, al dirigente le preocupa que se efectivice el descongelamiento de alquileres en marzo: ""si no continua, va a haber una desocupación masiva de locales", advirtió.

Minnozzi informó que las fechas comerciales no han movido la facturación, y señaló que las ventas del comercio minorista de San Juan y la región no escapan a la realidad económica del país. "La incertidumbre escapa a cualquier pronóstico, y si lo tuviese sería poco favorable", indicó. Opinó que no se debe "naturalizar" el cierre de comercios y propone implementar herramientas financieras y fiscales para sostener las fuentes de trabajo.

Los alquileres y contratos que se están por vencer serán un obstáculo para los negocios

"Creo que van a haber comercios que van a tener que cerrar sus puertas" enfatizó Villordo desde Rawson, quien planteó que los empresarios "aguantaron" el tema de la pandemia, pero ahora se complementa con la baja de ventas y la suba de alquileres de los contratos que están venciendo. "Hay un panorama muy difícil", señaló al comentar que este inicio de clases no es el mismo al que estaba acostumbrado el sector, ya que desaparecieron las ventas escolares. Este es un reclamo generalizado en todas las cámaras y se explica porque las familias se quedaron con útiles y uniformes, guardapolvos y zapatos sin usar del año pasado; y este año prolifera el intercambio o reventa entre los padres, por fuera del circuito comercial tradicional.

Milla, desde Chimbas opinó que se vienen "tiempos muy difíciles", con poca venta, una enorme presión fiscal, aumento de sueldos, sumada a una escalada de los precios considerables que impiden que el comerciante pueda planificar.

Para los Comerciantes Unidos, el panorama este año es "preocupante" por la presión impositiva, aumento de servicios, ley de alquileres, inflación y la continuidad de la pandemia ante la llegada a cuentagotas de las vacunas. Pero Quiroga es optimista y piensa que habrá una reactivación porque el estatus sanitario de la provincia es bueno, y permite que vuelvan las clases, los deportes y espectáculos. De todos modos, admitió que las ventas son malas en el inicio del año, y calculó que la reactivación podría llegar a fin de año. Hasta entonces, alentó a "cuidar lo de uno, y mantenerse".

En el otro extremo, por último, el santaluceño Giménez no ve nada positivo en el futuro mediato. Dijo que este año será igual o peor que el anterior, se quejó de que la economía no repunta, que las paritarias no alcanzan a la inflación, y dijo que "si no hay plata, el comercio no se mueve".

Caída del 26,3% en febrero

La Cámara de Comercio de San Juan informo ayer que las ventas minoristas en el mes de febrero de 2021 bajaron un 26,3% comparadas con las del mismo mes del año 2020. Los artículos que lideraron las bajas fueron el calzado, la indumentaria, comestibles, artículos de librería y electrodomésticos. La entidad informó que al igual que en el mes anterior, no se cumplen las expectativas de ventas escolares, fueron en vano hasta ahora los recaudos tomados sobre todo en las librerías para el distanciamiento entre las personas porque fue escasa la asistencia. También destacan que las ventas de comestibles fueron más bajas que en enero.

Dato preocupante

Por el impacto de la pandemia y la cuarentena, las ventas del comercio cayeron en todo el país, y cerraron 90.000 locales, según CAME. La entidad relevó un promedio de 9 locales vacíos por cuadra a nivel nacional y la perdida de más de 185.300 puestos de trabajo. En la peatonal sanjuanina, casi el 10% de los locales están cerrados.