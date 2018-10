"Ya nadie hace trabajos grandes, postergan las obras importantes y lo único que encargan son pequeñas changas, como pegar un cerámico que se cayó", dijo Carlos Illanes, un albañil de Rawson. La frase representa lo que está sucediendo por estos días con los que viven de los oficios, que hablan de una fuerte caída de los trabajos porque a la gente le faltan recursos por la crisis económica y la plata que tienen la destinan a cuestiones básicas, como la comida. Frente a esta situación y para subsistir han tenido que reducir hasta un 30% las tarifas que cobran con tal de tener clientela.



DIARIO DE CUYO hizo un sondeo entre cinco trabajadores que realizan distintas ocupaciones, como un albañil, un plomero, un gasista, un cerrajero y un relojero, y la queja común fue que hay escasez de trabajo y lo poco que hay son pequeñas reparaciones o mantenimientos del hogar porque los sueldos no les alcanzan a la gente.



Un caso es el del albañil Illanes, quien dijo que "tengo muchas consultas de personas que quieren hacer trabajos, pero son obras menores. La ampliación de la casa, por ejemplo, la postergaron para más adelante". Y, con tal de tener clientela dijo que resignó unos pesos para ver si la gente se anima. Dio como ejemplo que para hacer un veredín, por metro lineal y de unos 50 centímetros de ancho, hay que pensar en unos 150 pesos.



David Salinas es plomero y vive en el Barrio Colonial, en Chimbas. Dijo que "la calle está complicada, la gente no tiene plata y si no trabajo no como". Frente a esa situación contó que se las ingenia "resignando unos pesos con tal de tener una changa". Por ejemplo, cambiar el cuerito de una canilla cuesta 50 pesos, instalar una canilla nueva 100 pesos, claro que sin materiales, o por cambiar el flotante del tanque del agua pide 200 pesos. "Hay que subirse al techo de la casa y está el peligro de caerse", justificó el trabajador.



Otro caso es el de Lucas Pastén, un gasista que vive en Rivadavia. Dijo que "antes se tomaba como referencia el costo del aparato a instalar, pero con los valores actuales es imposible y tuve que bajar la tarifa para poder trabajar". Por ejemplo, instalar una cocina cuesta 600 pesos y si se trata de un calefón, el precio sube a 750 pesos.



La recomendación que se le hace a la gente es que antes de encargar un trabajo se pida un presupuesto, para no tener sorpresas posteriores. Incluso, si no hay mucho apuro, se puede llegar a pedir más de una cotización para comparar precios y quedarse con quien ofrece el precio más conveniente.

>Plomería

100

Es lo que cobra un plomero por instalar una canilla. Se trata del costo de la mano de obra porque la canilla la tiene que comprar el dueño de casa. Se trata de un valor promedio.



Las reparaciones a domicilio, más caras

Joaquín Martín trabaja en una cerrajería de la calle Santa Fe y dijo que la calle está difícil por estos días. Muchos clientes entran, consultan y se van sin encargar el trabajo, a no ser que se trate una tarea urgente, contó el joven. Una copia de una llave común cuesta 90 pesos y si se trata de una para el auto, los precios van desde los 180 pesos para arriba. Pero estos valores son cuando el cliente concurre al comercio y sólo tiene que esperar unos minutos para tener su trabajo listo. En cambio, si se trata de una tarea a domicilio, los valores suben. Por ejemplo, arreglar una cerradura arranca de los 350 pesos, dependiendo de la distancia al lugar.





Un joyero y relojero en acción

Osvaldo Orihuela tiene 40 años de oficio, porque empezó desde muy joven, y se las arregla en un local sobre la calle Mendoza. Muchos clientes ingresan al local, piden presupuesto, estudian la billetera y si les alcanza encargan el trabajo, aunque a veces demoran en volver porque les surgieron otras urgencias. "La calle está pesada", dijo, mientras se ponía la lupa en un ojo para volver al trabajo. Por ejemplo, cambiar la pila del reloj puede costar desde los 70 a los 150 pesos y una limpieza de uno de pulsera oscila en los 280 pesos. Si se trata de la soldadura de una cadena de oro que se cortó la tarifa arranca desde los 380 pesos.