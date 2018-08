Ejemplo. El cemento es uno de los insumos de la construcción que, ante la falta de precio de referencia, costaba conseguir y por eso estaban frenadas las operaciones.

El estallido del dólar que parece no encontrar techo ya provocó que en San Juan en al menos 4 sectores, el agro, la construcción, alimentos y en el ámbito de las automotrices, se frenara la provisión de insumos y mercadería por la incertidumbre en los precios. Los proveedores, con distintos argumentos, decidieron suspender las entregas hasta que el panorama aclare y por eso hasta se frenaron operaciones, según el testimonio de referentes de distintas cámaras y entidades de la provincia.



Un caso particular ocurre por ejemplo en el rubro alimenticio, según la palabra de Alejandro Donna, titular de la Cámara Sanjuanina de Supermercados y Autoservicios (CASSA), que agrupa a pequeños y medianos empresarios. "Algunos proveedores han suspendido las entregas porque la situación está muy complicada", sostuvo y dijo que por ahora no faltará mercadería pero que habrá que esperar a ver qué pasa en los próximos días. El problema es que no hay precios y ante la incertidumbre nadie quiere correr riesgos. En el sector de los grandes cadenas de supermercados, en cambio, dijeron que la situación es normal.



Mayoristas que no tomaban órdenes ni pedidos de los supermercados, importantes grupos alimenticios que frenaban la provisión de mercadería, otras compañías que cruzan llamadas telefónicas con sus pares para estudiar qué medidas tomar, fueron algunas de las postales que dejó la jornada de ayer.



Otro sector seriamente afectado por la falta de insumos es la construcción, según el testimonio del referente de la Cámara de la Construcción, Enrique Velasco. "La falta de precios de referencia ha provocado que no haya provisión de insumos como hierro, cemento, pinturas, caños de PVC, chapas y de carpintería metálica", dijo el empresario. Y agregó que "tampoco podemos cotizar ninguna obra porque no tenemos valores a qué atenernos".



Un ámbito en el que también están muy preocupados es en el agro. Es el caso de los viñateros, según contó Juan José Ramos, de la Asociación de Viñateros Independientes. "Si alguien quiere comprar agroquímicos, fertilizantes o algún tipo de abono no se consiguen, no nos quieren vender porque dicen que no hay precios", contó el dirigente. El problema es que son todos insumos importados e influenciados por la suba de la divisa estadounidense, que ayer llegó a venderse en algunos bancos a más de 40 pesos, pese al anuncio del Gobierno nacional sobre una reestructuración en el acuerdo con el FMI. En el caso de los viñedos, Ramos señaló que si no se hacen las aplicaciones debidas después tendrán problemas con la producción y a la hora de cosechar.



En el caso del comercio, según dio a conocer Hermes Rodríguez, titular de la Cámara de Comercio de San Juan, la provisión de mercadería para las tiendas, esto es indumentaria y calzado, es normal y no tienen problemas de abastecimiento, pero donde sí tienen inconvenientes es en las concesionarias de autos. "Están frenadas las ventas de planes de ahorro y de los mismos autos, porque tienen insumos importados", contó el dirigente.



En el caso de las tiendas y comercios dijo que sí tienen inconvenientes a la hora de comprar a los proveedores porque prácticamente no hay financiación y tienen que depositar antes para que les entreguen la mercadería.



En el caso de las tarjetas de crédito el problema es la financiación porque con una tasa del 60% como la que fijó el Banco Central es de esperar que las cuotas, por ejemplo de electrodomésticos, también se incrementen en la misma proporción. Al menos hasta ayer, en este sector, no había freno a las operaciones, que se realizaban con normalidad, según referentes del sector.

Las voces interesadas

ALEJANDRO DONNA Supermercados

"Estamos muy preocupados porque toda esta situación va a provocar un aumento de los combustibles, que después repercutirá en las negociaciones paritarias y en un efecto negativo en el consumo. Con seguridad que no se viene nada bueno para nuestra actividad".

HUGO GORANSKY Unión Industrial

"Estamos frente a una evidente crisis de confianza generada por una cuestión especulativa. Además, no vemos que haya un plan económico en el Gobierno nacional que contribuya a generar producción y a obtener divisas para equilibrar la balanza de pagos".

JUAN JOSÉ RAMOS Viñateros Independientes

"Vendimos la uva en pesos y la vamos a terminar de cobrar, en cuotas, entre enero y febrero, pero los insumos los tenemos que pagar a valor dólar. Sin embargo, el mosto se vende en dólares y por eso nos gustaría sentarnos a discutir cómo compartimos esa ganancia".

HERMES RODRÍGUEZ Cámara de Comercio

"Estamos sufriendo los efectos de la desconfianza de los mercados y de la conveniencia de los pulls económicos. Por eso estamos muy preocupados por la situación porque se viene una fuerte suba de precios, con reducción de ventas y achicamiento del sector".

ENRIQUE VELASCO Cámara de la Construcción

"La situación actual nos tiene desconcertados a todos porque no vemos un plan económico por parte del Gobierno nacional, o al menos un programa serio para salir de la actual situación. Todo esto es lo que está provocando la desconfianza en el mercado".